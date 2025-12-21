Brooklyn Beckham staršema pred prazniki zlomil srce

Ta konec tedna je na družabnih omrežjih završalo. David in Victoria Beckham naj bi namreč nehala na družabnih omrežjih slediti sinu Brooklynu, prav tako slavnih zakoncev ni več mogoče najti med tistimi, ki jim sledi njegova žena Nicola Peltz, niti njej ne sledita več Beckhama. A ni vse tako, kot je bilo videti na prvi pogled. David in Victoria, ki sta s sinom in njegovo boljšo polovico že dalj časa v sporu, menda sploh ne komunicirajo več, sta namreč vztrajala, da nikoli ne bi nehala slediti svojemu ljubljenemu sinu Brooklynu, pravijo viri blizu para. Verjameta pa, da ju je blokiral on, kar ju je močno prizadelo, Brooklyn pa je s tem dal svetu jasno vedeti, da je od družine »popolnoma odtujen«, za kar viri, ki Beckhamove dobro poznajo, krivijo 30-letno Nicolo.

»David in Victoria ne bosta nikoli nehala ljubiti Brooklyna,« je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: »Vedno bosta tukaj zanj in želita, da to ve, prav tako želita, da ve, da sta zaradi tega spora pretresena in globoko prizadeta.« »Ni nujno, da je tako, a menim, da ju je Brooklyn blokiral, da bi jima s tem pokazal, da je to to, da je dokončno, da ni več možnosti, da bi zakrpali odnose,« pa je za omenjeni časnik dejal drugi vir, ki prav tako dobro pozna slavno družino. »Zelo jasno je, da je to znak njegove popolne odtujenosti od družine,« je še dodal. »Moja mama in oče ne bi nikoli nehala slediti svojemu sinu ... Poglejmo dejstva pravilno. Zbudila sta se blokirana ... tako kot jaz,« je bila jasen tudi Brooklynov mlajši brat Cruz.

Za Davida in Victorio so bili družabni mediji še zadnja povezava z Brooklynom, le tako sta lahko spremljala, kaj počne, kaj se dogaja v njegovem življenju, 26-letnik je namreč že pred časom jasno povedal, da se z njima ne želi več pogovarjati ali ju videti. »S tem, ko sta mu začela slediti, sta mu sporočila, da ga še vedno ljubita in da želita slediti njegovemu življenju. Zdaj tega ne moreta storiti, ampak to ni njuna krivda,« pravi vir. Brooklyn, ki je izrezani oče, seveda ne namerava s svojo primarno družino preživeti niti praznikov, kar nogometaša in nekdanjo glasbenico zdaj pa uspešno modno oblikovalko še toliko bolj boli. Upala sta namreč, da bo praznični čas pomagal zakrpati ogromno luknjo, ki je nastala v njunem odnosu z najstarejšim od njunih otrok, a to se očitno ne bo zgodilo. Brooklyn bo božično-novoletne praznike namreč raje preživel v ZDA ter praznoval z ženo in njeno družino, Nicolini starši so menda nad odločitvijo navdušeni.