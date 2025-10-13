Bruce Willis: njegovega pravega imena skoraj nihče ne pozna

Bruce Willis, ki se je proslavil kot John McClane v kultnih filmih Umri pokončno, je v zadnjih letih spopada s frontotemporalno demenco, ki mu je bila diagnosticirana po tem, ko so mu odkrili afazijo, bolezen, zaradi katere se je najprej umaknil iz igralskega sveta.

Dolga kariera in legendarne vloge

Pred tem je v svoji dolgoletni karieri nanizal vrsto nepozabnih vlog: v seriji Delo na črno, v filmskih uspešnicah 12 opic, Peti element, Šesti čut, ter v seriji filmov Umri pokončno, ki so ga povzdignili med največje hollywoodske zvezde.

Preden se je poročil z zdajšnjo ženo Emmo Heming, je bil 13 let poročen s hollywoodsko igralko in producentko Demi Moore.

Pravo ime in poreklo Brucea Willisa

Pravo ime igralca je Walter Bruce Willis. Ime Walter izvira iz nemškega imena Walther in pomeni mogočni bojevnik ali vojskovodja.

Rodil se je 19. marca 1955 v mestu Idar-Oberstein v takratni Zahodni Nemčiji. Njegova mati Marlene je bila Nemka iz mesta Kassel, oče David pa ameriški vojak. Imel je še tri sorojence: sestro Florence ter brata Roberta in Davida.

Čeprav mu je bilo ime Walter, je kot umetniško ime raje izbral Bruce, saj se je zdelo enostavnejše in si ga je bilo lažje zapomniti.

Od Nemčije do ZDA

Ko je njegov oče leta 1957 zapustil vojsko, se je družina preselila v Združene države Amerike, natančneje v New Jersey. Oče je delal v tovarni in kot mehanik, mati pa je dobila službo v banki.

Bruce je v srednji šoli imel težave z jecljanjem, zaradi česar se je pridružil dramskemu krožku, da bi izboljšal svoj govor. Po maturi je pogosto menjaval službe: bil je varnostnik, natakar, zasebni detektiv ...

Kasneje je vpisal študij igre na državni univerziMontclair in se preselil v New York, kjer je iskal igralske priložnosti.

Prvo večjo vlogo je dobil že leta 1985 v televizijski seriji Delo na črno, od tam naprej pa se mu je kariera hitro razvijala, povzema Glossy.rs.