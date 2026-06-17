Gwyneth Paltrow deležna brutalnih kritik: »Si resnično zlobna ali pa preprosto neumna.«

Igralka Gwyneth Paltrow se je potem, ko je sodelovala v oglaševalski kampanji za luksuzni stanovanjski kompleks v Izraelu, znašla v središču burnih odzivov javnosti. Njena poteza je sprožila val kritik in pozive k bojkotu, med najostrejšimi glasnejšimi pa je okoljska aktivistka Livia Giuggioli Firth, ki je zaradi tega celo preklicala njuno načrtovano sodelovanje, piše www.aol.com.

Gwyneth je nastopila v promocijskem videu za prestižni stanovanjski projekt »51 Park« v izraelskem mestu Herzliya. Ker se projekt nahaja le približno 80 kilometrov od območja vojne v Gazi, so številni kritiki njeno sodelovanje označili za neobčutljivo in odmaknjeno od realnosti humanitarne krize. Posebej odmeven je bil odziv Livie Firth, nekdanje žene igralca Colina Firtha. Ta je javno sporočila, da je preklicala povabilo Paltrowovi na obisk družinske kmetije v Italiji, kjer bi morala sodelovati v programu, posvečenem trajnostni pridelavi hrane.

»To, kar je storila, je popolnoma nesprejemljivo,« je dejala Firthova in dodala, da promocija luksuznih nepremičnin v času, ko palestinsko prebivalstvo trpi posledice vojne, kaže na popolno odtujenost od resničnosti. Na družbenih omrežjih se je medtem vsul plaz kritik. Nekateri uporabniki so igralki nadeli žaljiv vzdevek »Gwynocide«, številni nekdanji oboževalci pa so izrazili razočaranje ter napovedali bojkot njenega podcasta in blagovne znamke Goop.

Firthova pri svojih kritikah ni varčevala z besedami. V javnem nagovoru se je vprašala: »Kako zelo si lahko odrezan od resničnosti? Ali bi te morali izključiti, ker si tako odmaknjen od sveta okoli sebe, ali pa si resnično zloben človek? Morda pa samo neumen.« Po njenem mnenju je snemanje oglasa za luksuzna stanovanja v senci vojaškega konflikta eden najbolj neokusnih primerov ravnanja privilegiranih javnih osebnosti. Ob tem je poudarila, da sama ne namerava molčati, čeprav so ji številni svetovali, naj svoj aktivizem omeji.

»Veliko agentov in sodelavcev mi je govorilo, da ne bi smela na družbenih omrežjih objavljati svojih aktivističnih stališč. Moj odgovor je bil preprost: seveda bom to še naprej počela,« je dejala.