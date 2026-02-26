Brutalno iskrena zvezdnica: s tem je v spalnici konec

Halle Berry je z odkritim pogovorom o intimnih zadevah znova pritegnila pozornost javnosti. V razmerju z glasbenikom Van Huntom, s katerim sta par od leta 2020, se je igralka odločila potegniti jasno mejo v spalnici: ne bo več igrala orgazma. V podkastu Sex With Emily je priznala, da je s to prakso za vedno zaključila. »Tega ne počnem več. Kot večina žensk sem bila na točki, ko sem, da bi se on počutil dobro, hlinila orgazem. In kaj sem dosegla s tem? Njegove potrebe sem postavila pred svoje,« je dejala igralka.

Dodala je, da ima danes povsem drugačen pogled na intimnost in ravnovesje v razmerju. »"Zdaj rečem: Ne, zase sem jaz na prvem mestu, tako kot ti na prvo mesto postavljaš sebe." Oba si zasluživa, da je to obojestransko prijetna izkušnja, da se lahko obrneva na drugo stran in zaspiva, ker se počutiva dobro, in ne da ena oseba smrči, druga pa gleda v strop in se sprašuje: "Kaj za vraga je bilo to?"« je poudarila. To ni prvič, da je Berryjeva javno načela občutljive teme. Leta 2024 je spregovorila o stresnem obdobju zaradi suma na spolno prenosljivo bolezen. Ta se je porajal potem, ko je med spolnim odnosom občutila močne bolečine:

»Počutila sem se, kot bi imela v nožnici britvice. Stekla sem h ginekologu in rekla: "O, moj bog, kaj se dogaja?" Bilo je grozno. Zdravnik je ugibal da imam najhujši primer herpesa, kar jih je kdaj videl. Rekla sem: "Herpes? Jaz nimam herpesa!"« je povedala. Naknadni testi so pokazali, da niti ona niti njen izbranec nimata herpesa, vzrok bolečin je bila perimenopavza: obdobje pred menopavzo, ki prizadene veliko žensk, povzema Page Six.