Camilla še zdaleč ni bila edina ljubezen kralja Karla: ena ga je zavrnila, z drugo naj bi imel skrivno afero

Pred princeso Diano in kraljico Camillo je imel kralj Karel III. številne zveze in sloves zabavljača. Nekatere izbranke so ga zavrnile, druge niso ustrezale strogim pravilom kraljeve družine, znana igralka pa se je znašla celo v središču zgodbe o domnevni aferi.

Prva romanca se je zgodila na univerzi

Najstarejši sin kraljice Elizabete II. in princa Filipa se je zavedal vloge, ki mu je bila namenjena ob rojstvu, zato se je skušal izogibati zvezam z ženskami neplemiškega porekla ali s tistimi, katerih ugled ni bil brezhiben. A kot vemo, srcu ni mogoče ukazovati ... Ne glede na to, ali je šlo za usodo ali Murphyjev zakon, se je tedaj še princ Charles iskreno zaljubil v žensko, ki je bila po vseh merilih neprimerna za ženo prestolonaslednika. To je bila Camilla, hči majorja britanske vojske Brucea Shanda. Ne glede na to, kako zelo se je princ trudil pozabiti svojo dolgoletno prijateljico in ljubico, mu to ni uspelo.

Tudi zakon z občudovano Diano Spencer ni pomagal. Vendar so bile pred Diano še druge ženske: po prisilni ločitvi od Camille je imel Charles številne zveze, a nobena ni privedla do resnejšega razmerja. Mnogi sicer verjamejo, da je bila Camilla Shand prvo dekle princa Charlesa. Razbijmo ta mit: preden jo je spoznal, je bil študent Univerze v Cambridgeu več kot dve leti v zvezi z Lucio Santa Cruz, hčerjo čilskega veleposlanika.

Ta inteligentna in privlačna ženska je bila tri leta starejša od princa in se je takrat ukvarjala z raziskovalnim delom na prestižni univerzi. Charles je diplomiral, njegova romanca z Lucio pa se je kmalu zatem končala. Ona zaradi konca zveze, ki bi se lahko razvila v pravljico, sicer ni bila pretirano razočarana.

Po razhodu je princu in njegovi nekdanji ljubezni uspelo ohraniti prijateljski odnos. Še več, po besedah Jonathana Dimblebyja, biografa aktualnega britanskega vladarja, je prav Lucia Charlesa predstavila svoji dobri prijateljici Camilli. Novo poznanstvo jima je ustrezalo, zato sta se nekoliko pozneje znova srečala na tekmi pola.

Camilla je dobila ponudbo za poroko

Prva stvar, ki je princa pri gospodični Shand pritegnila, je bila njena duhovitost. Spomnila ga je, da sta bila njuna praded in prababica nekoč v ljubezenski zvezi, kar naj bi pomenilo, da jima je usojeno biti skupaj. Camilla je Charlesa očarala tudi zato, ker se je zelo razlikovala od drugih deklet iz njegovega družbenega kroga. »Bil je presrečen, da je spoznal nekoga s podobnim smislom za humor. Za razliko od drugih Charlesovih deklet ga Camilla ni poskušala navdušiti. Vedno se je vedla naravno in ni imela tiste aristokratske vzvišenosti, ki ga je tako motila,« je v svoji knjigi zapisala biografinja Penny Junor.

Charles in Camilla sta se videvala, kadar je bilo to mogoče, in bila tudi redno v stiku, pogosto sta se po telefonu pogovarjala več ur. Vse je bilo v redu, dokler se mladi princ leta 1971 ni pridružil Kraljevemu vojnemu letalstvu. Ker je redko obiskoval rodno Anglijo, se je odločil, da bo za nekaj časa prekinil zvezo s svojo ljubljeno. Gospodična Shand na svojega izbranca ni čakala. Leta 1973 je sprejela poročno ponudbo postavnega častnika Andrewa Parkerja Bowlesa, ki ji je dvoril več let. Camilla je Charlesu povedala, da se namerava poročiti. Morda je globoko v sebi upala, da jo bo princ odvrnil od te namere, vendar se to ni zgodilo.

Po besedah mladostnih prijateljev princa Charlesa je bil v teh letih šibkega značaja in mu niti na misel ni prišlo, da bi se uprl volji svojih staršev. Ti nikakor niso bili zadovoljni z njegovo tesno povezanostjo s Camillo Parker Bowles, ki je imela pred njim in možem že več fantov.

Tolažbo je našel v objemu poročene ženske

Elizabeta II. in njen mož Filip sta si za snaho želela inteligentno in nežno žensko, popolno nasprotje Camille. Princ Charles se je dolgo poskušal sprijazniti z dejstvom, da se je Camilla Shand poročila in si z drugim moškim ustvarjala družino. Tolažbo je našel v objemu ... še ene poročene ženske! Zbližal se je z ženo svojega prijatelja Anthonyja Tryona, očarljivo Avstralko po imenu Dale. Charles je svoji ljubici nadel vzdevek Kanga. Zanimivo je, da je pozneje ustanovila lastno modno znamko in jo poimenovala Kanga.

Po pisanju britanskega časnika Daily Mail je Charles Dale, kadar je bil njen mož zaradi službenih obveznosti odsoten, pogosto obiskoval. Najzanimivejše pri tem je, da so vsi trije včasih potovali skupaj in celo hodili na ribolov. Anthony menda sploh ni slutil, da je bilo razmerje med njegovim prijateljem in njegovo ženo kaj več kot prijateljsko. Če je karkoli sumil, je molčal, da ne bi ogrozil svojega odnosa s kraljevo družino.

Charles in Dale sta ostala v stikih vse do njene smrti. V začetku devetdesetih let se je Kanga soočila z resnimi zdravstvenimi težavami: premagala je raka, vendar se je spopadala tudi z duševno boleznijo. Neuspešno se je zdravila v rehabilitacijski ustanovi. Nekega dne je pretiravala z alkoholom, skočila skozi okno iz prvega nadstropja in ostala invalidna. Prinčeva ljubica je umrla leta 1997, nekaj mesecev po tragični smrti lady Diane. Po navedbah britanskih medijev je Charles nekoč prijatelju povedal, da je bila Dale edina ženska, ki ga je popolnoma razumela.

Potencialna žena ga je zavrnila

Sredi sedemdesetih let je osebna sreča princa Charlesa postala skrb- ne le njegovih staršev, temveč tudi njegovega botra in prastrica, Louisa Mountbattna. Aristokrat je mladeniču svetoval, naj se s poroko ne prenagli, naj uživa življenje, nato pa izbere nevesto, ki mu je ne bi bilo sram predstaviti staršem. »V tvojem primeru, dragi moj, bi moral življenje čim bolj izkoristiti, dokler lahko. Ko boš pripravljen na družinsko življenje, poišči izobražena in privlačna dekleta blagega značaja. Najbolje pa je, da tvoja potencialna nevesta nima drugih snubcev ... Preveč izkušene ženske niso privlačne,« je lord Mountbatten zapisal princu v enem od svojih pisem.

Leta 1974 je Louis pripravil načrt, za katerega je menil, da je genialen: odločil se je, da bo svojo nečakinjo Amando Knatchbull poročil s Charlesom. Princu je bilo dekle všeč, cenil pa je tudi nasvete svojega strica.

Najstarejši sin Elizabete II. je svoje namere zaupal Amandini materi Patricii. Charles je nanjo naredil vtis, vendar je morala Amanda na koncu ponudbo zavrniti, ker je bila zelo mlada in je imela drugačne načrte za svoje življenje. Obstaja tudi druga različica zgodbe. Viri, blizu kraljevi družini, so za časnik Express povedali, da je Charles leta 1977 med skupnimi počitnicami na otoku Eleuther osebno pristopil k Amandi. Kljub romantičnemu vzdušju je rekla »ne«. Zdi se, da je ta neuspešna zaroka bolj vznemirila lorda Mountbattena kot mladega princa. Amanda se je konec osemdesetih let poročila. Njen izbranec je bil pisatelj Charles Ellingworth. Par ima tri odrasle sinove.

Izbranka, ki se ni nameravala podrediti pravilom

Medtem ko je njegov skrbni stric razmišljal, kako bi organiziral zakon med svojim pranečakom in nečakinjo, prestolonaslednik ni izgubljal časa: zabaval se je z lady Jane Wellesley, hčerjo osmega vojvode Wellington. Zdelo se je, da je bila Jane za Charlesa idealna: bila je inteligentna, lepa in duhovita. Poleg tega so jo prinčevi starši zelo cenili. V tisku so krožile govorice o skorajšnji poroki. Meseci so minevali, a zaroka ni bila objavljena. Izkazalo se je, da sta se Charles in Jane tiho razšla.

Pozneje je postalo jasno, da mladi dami ni bila všeč pozornost javnosti, ki jo je privabljala zaradi zveze s članom kraljeve družine. Jasno je povedala, da ceni svobodo in se nima namena podrediti arhaičnim pravilom, ki so se jih člani dinastije še vedno držali. Jane je nekemu novinarju celo duhovito vprašala: »Ali ste res mislili, da želim postati naslednja kraljica?« Očitno so nekateri to mislili, in to zelo resno! Eden od kronistov kraljeve družine je menil, da sta se Charles in Jane srečala ob nepravem času. Če bi bila nekaj let starejša, bi jima morda uspelo ustvariti družino. Lady Jane Wellesley se sicer nikoli ni poročila.

Znane dame so očarale princa

Kot je znano, je Charles še naprej ljubil Camillo in nikoli ni zares razmišljal o poroki z drugo žensko. Medtem ko so njegovi zaskrbljeni starši zanj iskali primerno nevesto, je dvoril pevkam in igralkam. Govori se, da se je princ konec sedemdesetih let zanimal za ameriško pevko Sheilo Ferguson. Mladenič je skušal narediti vtis na umetnico, vendar ga je zavrnila. Leta 1978 se je princ zagledal v angleško igralko Susan George, ki je zaslovela z vlogo v filmu Slamnati psi. Charles, ki filmske zvezdnice osebno ni poznal, se je odločil to spremeniti in jo je povabil na praznovanje svojega tridesetega rojstnega dne v Buckinghamski palači.

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Dvoril ji je na zelo romantičen način, ji prirejal večerje in jo vabil v gledališče. To je trajalo nekaj mesecev, nato pa sta se Charles in Susan odločila raziti. Oba sta se zavedala, da njuna romanca nima prihodnosti. Elizabeta II. svojemu sinu, ki so ga od rojstva pripravljali na vlogo kralja, nikoli ne bi dovolila poroke z običajno igralko. Princ Charles kasneje ni skrival simpatij do še ene mednarodne zvezdnice: Barbre Streisand. V študentskih letih je imel na steni svoje sobe v študentskem domu celo plakat te karizmatične ameriške pevke in igralke. Sredi sedemdesetih let je imel prestolonaslednik svojo priljubljeno zvezdnico priložnost spoznati: obiskal je snemanje enega od njenih filmov.

Christopher Andersen, avtor knjige Igra kron: Elizabeta, Camilla, Kate in prestol (Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne), je prepričan, da sta imela Charles in Barbra kratko afero. Meni tudi, da je za njuno razmerje vedela princesa Diana. »Odpotoval je v Los Angeles, kjer se je na skrivaj srečal s Streisandovo. Lady Diana je sumila, da ima njen mož afero s to slavno osebo,« je zapisal Andersen. Vendar niti princ niti zvezdnica teh govoric nikoli nista komentirala.

Hči bankirja je imela burno preteklost

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta leta 1979 sinu začela odkrito govoriti, da bi se moral kmalu poročiti in imeti otroke. Takrat je Charles staršema predstavil svojo novo ljubezen: Sabrino, lepo hčer slavnega bankirja Jamesa Guinnessa. Ta mladenka, ki je bila videti kot manekenka, je imela burno mladost: pred zvezo s Charlesom je hodila z legendarnimi rock zvezdniki, med njimi Mickom Jaggerjem, Rodom Stewartom in Davidom Bowiejem. Sabrina je imela tudi kratko afero z Jackom Nicholsonom.

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Filipu dekle njegovega najstarejšega sina ni bilo všeč; menil je, da je arogantna in razvajena. Tudi britanska kraljica nad potencialno snaho ni bila navdušena. Elizabete ni toliko motila Sabrinina osebnost kot njena burna preteklost. Po devetih mesecih zveze je postalo jasno, da princ in ta ljubiteljica nočnega življenja nista drug za drugega.

Poznanstvo s Camillo je že terjalo svoj davek

Charles je leta 1980 začel zvezo z Anno Wallace, hčerjo vplivnega škotskega posestnika. Bila je inteligentna, lepa, izobražena in aktivna, oboževala je konje. Kaj bi si lahko še želela mlada in energična aristokratinja? Govorilo se je, da je valižanski princ svojo ljubljeno celo zaprosil. Dolgo in temeljito je razmišljala, nato pa zavrnila. Zakaj? Anne ni bila všeč Charlesova nenehna bližina s Camillo. Razjezilo jo je, ko je njen fant na enem od plesov v palači ves večer plesal z gospo Parker Bowles. Po besedah poznavalcev se je razhod zgodil še istega večera. Anne naj bi jezno izjavila: »Nihče v življenju se do mene še ni tako podlo vedel!«

Sarah je svoji sestri pripeljala princa

Februarja 1981 je takrat triintridesetletni princ Charles končno javnosti predstavil svojo zaročenko: zaprosil je devetnajstletno lady Diano Spencer. Imela je brezhiben ugled, prinčeva babica pa je sestre Spencer imela že dolgo na očeh. Nekaj let pred zaroko z Diano je imel Charles kratko zvezo z njeno starejšo sestro Sarah. Kaj natančno se je med njima zgodilo, ni jasno. Znano je le eno: razšla sta se po skupnih zimskih počitnicah v Švici.

Pozneje je Sarah novinarjem nehote povedala, da se s Charlesom nikoli ne bi poročila: ne, če bi bil čistilec, ne če bi bil angleški kralj. Diani pa je v Charlesu uspelo prepoznati lastnosti, ki jih njena sestra sploh ni opazila. Ko je bila objavljena novica o prihajajoči kraljevi poroki, je bila najbolj navdušenaSarah, ki se je imenovala Kupid.

Diana in Charles sta se poročila julija 1981

Eden od prinčevih prijateljev je britanskim medijem povedal, da je Charles pred poroko jokal in to ne od sreče. Mladenič do svoje zaročenke ni čutil ničesar in se je bal to priznati družini. Znano je, da je njegov oče vztrajal, da se mora prestolonaslednik poročiti. Princ Filip je menil, da sinova neodločnost škoduje ugledu njegovega dekleta, zato je od njega zahteval, naj se vede kot moški.

Zakon je bil, kot je znano, nesrečen. Razmere se niso izboljšale niti po rojstvu njunih sinov. Charles je ženo odkrito varal s Camillo. Diana je nekaj let prenašala žalitve, toda v začetku devetdesetih let tišina ni bila več mogoča, vsi so vedeli za dolgoletno afero. Tragični konec te zgodbe je vsem dobro znan ... Camilla Parker Bowles se je uspela rehabilitirati šele sredi 2000-ih, ko je celotnemu britanskemu narodu dokazala, da je tedaj še bodočega kralja Velike Britanije resnično ljubila.