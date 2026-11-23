Iskanje novega Jamesa Bonda je bilo več let pogosta tema medijev. Med igralci, ki so se najpogosteje omenjali kot možni nasledniki, so bili Aaron Taylor-Johnson, ki je kmalu izpadel iz tekme, nato Callum Turner, v zadnjem času pa tudi Jack Lowden, za katerega so mnogi verjeli, da je največji favorit. Vendar se je dan po razkritju, da bo novi Bond Robert Pattinson, izkazalo, da je imel pred njim največ možnosti igralec Josh O'Connor.

Režiser Denis Villeneuve naj bi si želel prav njega, vendar se je britanski filmski in televizijski zvezdnik odločil, da odstopi od kandidature. Daily Mail navaja, da je bil O'Connor tudi ena prvih izbir producentov Amy Pascal ter Davida Heymana, ki sta iskala novega agenta 007. Igralca naj bi povabili na avdicijo v studie Bray, vendar se je ta nazadnje odločil, da v nadaljnjem postopku izbire ne bo sodeloval.

Novinar Matthew Belloni je poročal, da je O'Connor sprva privolil v avdicijo, a se je kmalu zatem umaknil. Eden od razlogov, zakaj ni želel sprejeti ponudbe, je po poročanju časnika Daily Mail pritisk, ki ga prinaša vloga enega najbolj prepoznavnih filmskih junakov. Igralec je že pred časom spregovoril o tem, kako težko je prenašal nenadno priljubljenost, potem ko je v seriji Krona upodobil mladega princa Charlesa.

Ko je leta 2018 dobil to vlogo, si ni predstavljal, kako zelo se bo njegovo življenje spremenilo. »Popolnoma sem podcenil, kako zelo bo slava spremenila moje življenje,« je iskreno priznal. »Bilo je prekleto težko obdobje.« Igralec je zaupal še, da je bila pozornost javnosti, zlasti, kadar so ga ustavljali na ulici, včasih zanj preveč intenzivna. Čeprav si je želel sodelovati pri uspešnih projektih, ki jih spremlja široko občinstvo, mu izguba zasebnosti, ki jo prinaša takšen uspeh, ni vedno ustrezala.

Že dolgo pred izborom so krožile govorice, da je bil Josh O'Connor med kandidati za vlogo Jamesa Bonda. Ko so ga pred dokončno odločitvijo o tem povprašali na enem od dogodkov, je poskušal spremeniti temo.»Ne, ne, ne. Bomo videli, vendar dvomim. Januarja imam nekaj v načrtu, potem pa si bom vzel nekaj prostega časa,« je dejal.