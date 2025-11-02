Ceca na koncertu šokirala občinstvo! Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Srbska pevka Svetlana Ceca Ražnatović je imela koncert v Severni Makedoniji pred 5000 ljudmi. V nekem trenutku so ji iz občinstva podali bolgarsko zastavo, ki jo je Ceca sprejela in se vanjo zavila.

Prisotni so se burno odzvali, njeno potezo so spremljali žvižgi in nezadovoljni kriki. Čez nekaj časa je zastavo snela in občinstvu odgovorila z besedami: »Samo ljubezen«, nato pa nadaljevala s koncertom.

Po nastopu je glede dogodka za Blic povedala: »Vedno z veseljem sprejmem vsako zastavo od občinstva, saj je to moje občinstvo, moji ljudje. Povezuje nas ljubezen do glasbe, ne glede na to, od kod prihajamo. Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo, res ni bil moj namen. Verjamem, da to veste. Hvala vam za čudovit večer, lepo energijo, ljubezen in spomine, ki smo jih ustvarili skupaj. Imeli smo koncert,«.