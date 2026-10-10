Céline Dion na koncertu padla in pozabila besedilo! Po težki diagnozi se je vrnila na odre, a mnoge skrbi (VIDEO)

Vrnitev Céline Dion na koncertne odre je po dolgem boju s težko nevrološko boleznijo znova sprožila zaskrbljenost glede njenega zdravstvenega stanja. 58-letna pevka je med enim zadnjih nastopov v Parizu izgubila ravnotežje, med izvedbo ene od pesmi pa so jo čustva tako premagala, da je pozabila besedilo.

Dogodek se je zgodil na 11. koncertu v dvorani La Défense Arena v sklopu pettedenske pariške serije. Med pesmijo Un autre monde jo je izdalo ravnotežje, vendar se je hitro ujela, se usmerila k občinstvu in z dvignjenim palcem pokazala, da je vse v redu. Precej bolj čustven trenutek pa se je zgodil pri izvedbi njene uspešnice Pour que tu m‘aimes encore. Pevka je sredi nastopa zastala ter nagovorila zbrane v dvorani: »Razumela sem vsako besedo, vse sem popolnoma razumela, hvala vam.« Kmalu zatem je pesem prekinila, si pokrila obraz z rokama in priznala: »Pozabljam besedilo.« Občinstvo je takoj priskočilo na pomoč ter pesem odpelo namesto nje. Ko se je umirila, se je prisotnim zahvalila z besedami: »Hvala Bogu, da ste tukaj. Oprostite.«

Pevka se sooča s sindromom toge osebe (Stiff Person Syndrome, SPS), redko nevrološko motnjo, ki povzroča otrdelost mišic in boleče krče. Svojo izkušnjo in vpliv bolezni na vsakdan ter kariero je podrobno razkrila že v dokumentarnem filmu I Am: Celine Dion iz leta 2024.

Za vrnitev na oder je morala prestati zahteven rehabilitacijski program, ki poleg novih zdravil in imunoterapije vključuje še fizioterapijo ter rehabilitacijo glasilk. Tedensko obiskuje treninge pilatesa in baleta, v svojem domu pa ima opremljen tudi fitnes prostor. V pogovoru za Harper‘s Bazaar je pot do okrevanja opisala kot neprestano padanje in ponovno vstajanje ter dodala, da gre za obolenje, ki se postopoma poslabšuje, pri čemer sama le nerada uporablja besedo bolezen. Ponosna je na to, kar ji je uspelo doseči, čeprav njeno telo, pravi sama, ni bilo ustvarjeno za takšne napore.

Kljub izzivom pa je bila Dion v zadnjih dneh v Parizu na videz dobro razpoložena. V francoski prestolnici to jesen načrtuje skupno 16 koncertov, spomladi 2027 pa še dodatnih deset. Incident na odru pa je vseeno vzbudil skrbi, ali ni takšen tempo za njeno trenutno fizično stanje morda prenaporen. Uradnih informacij o morebitnih odpovedih za zdaj ni.