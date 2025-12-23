Nekdanja teniška zvezdnica rodila pri 45 letih, to je njen četrti otrok z latino zapeljivcem

Avgusta je prvič prišlo v javnost, da Enrique Iglesias in Anna Kournikova pričakujeta še enega otroka. Par družinskega življenja praviloma ne obeša na veliki zvon, je pa Anna z objavo fotografije za noč čarovnic, na kateri v kostimu pozira v družbi treh otrok: osemletnih dvojčkov Lucy in Nicholasa ter petletne Mary, dovolila malce vpogleda v njihovo zasebnost. In čeprav svojo 24-letno zvezo in družino ohranjata izven oči javnosti, je Enrique pred tem zaupal, kako se je Anna, potem ko sta dobila dvojčka, znašla v vlogi mame:

»Neverjetno je opazovati, kako je lahko tako odlična mama,« je leta 2018 povedal za The Sun. »Neverjetno je videti mamo, ki počne to, kar počne, ko se vklopi materinski instinkt.« To čustvo je delila tudi Anna sama: »Obožujem biti mama,« je leto kasneje povedala za medije in dodala: »Nisem si želela nič drugega, kot imeti otroke, bodisi svoje bodisi posvojene. Obožujem skrbeti za druge.« Ko je postala starš, je spremenila svoje prioritete. Pojasnila je, da je po tem, ko je zanosila z dvojčkoma, zmanjšala delovno obremenitev in kmalu ugotovila, da želi ves svoj čas posvetiti otrokom: »Biti z njimi je sreča,« je povedala. »Niti sekunde nisem pripravljena zamuditi.«

Enrique Iglesias in Anna Kournikova sta se spoznala leta 2001, ko sta sodelovala pri snemanju glasbenega videospota za njegovo pesem Escape. Video je bil zelo uspešen, ona je v njem igrala glavno vlogo. To je bil začetek njunega osebnega odnosa. Sprva sta zvezo skrivala in sta se izogibala medijem, a so hitro vzniknile govorice o razmerju. Svojo ljubezen sta gradila daleč od oči javnosti, kar je pomagalo, da sta kljub slavi obeh uspešno ohranjala zasebnost. Tudi ime in spol njunega četrtega otroka, katerega prihod sta objavila na instagramu, ostajata še skrivnost, piše portal E!News.