Cevka v nosu, kisikova bomba in težko dihanje: žalostni prizori evropske princese obšli svet

Žena norveškega prestolonaslednika princa Haakona, princesa Mette Marit je bila med praznovanjem norveškega dneva državnosti, dogodka, ki tradicionalno združi kraljevo družino najprej na domu naslednika prestola v rezidenci Skaugum, nato pa še na balkonu kraljeve palače v Oslu, od koder sta mahala tudi sedanji kralj Harald in kraljica Sonja, v središču pozornosti. Po poročanju norveških medijev je bila vidno izčrpana, kar je bilo očitno, saj je med dogodkom nosila nosno kanilo za dovajanje kisika ter manjši aparat za kisik, ki ga v zadnjem času uporablja tudi med drugimi javnimi nastopi in se je morala večkrat usesti.

A kljub slabemu zdravstvenemu stanju ni želela izpustiti pomembnega državnega praznika, ki obeležuje podpis norveške ustave leta 1814, praznujejo pa ga z vojaškimi paradami, glasbo, hrano in drugimi javnimi slovesnostmi, zato je njen nastop sprožil številne odzive po svetu. Le nekaj dni prej so jo fotografi ujeli z isto napravo med obiskom zapora v Oslu, kjer je obiskala sina Mariusa, kar je že takrat povzročilo veliko zaskrbljenost na Norveškem. Tokrat pozornosti ni pritegnila sama kisikova naprava, ampak predvsem fizični napor, ki ga je princesa vložila v to, da se je sploh udeležila praznovanja.

Med tradicionalnim pozdravljanjem šolarjev v Skaugumu je morala uporabljati stol, ki je bil diskretno postavljen ob vhodu v rezidenco. Po navedbah medijev je bil pripravljen zato, da bi lahko sedla, če bi se počutila preslabo. Med parado otrok je žena prestolonaslednika Haakona nekaj časa stala, nato sedela, medtem ko se je vidno borila za sapo. Po določenem času je morala pozdravljanje prekiniti. Televizija TV 2 je poročala, da so takšen razvoj dogodkov pričakovali že vnaprej. Haakon je bil ves čas ob njej in pozorno spremljal vsak znak nelagodja ali izčrpanosti. Večkrat so jo opazili, kako si popravlja nosno kanilo za kisik, v nekem trenutku pa se je morala spopasti tudi z močnim napadom kašlja, ki ga je skušala čim bolj neopazno prikriti. Prizor je še dodatno pokazal resnost težav z dihanjem, s katerimi se princesa sooča zaradi pljučne fibroze.

Ob tem princesa letos ni nosila tradicionalne norveške narodne noše bunad, kot je to običajno ob praznovanju dneva državnosti. Kraljeva palača je potrdila, da ji zdravniki letos niso priporočili nošenja težkih tradicionalnih oblačil. Namesto tega se je odločila za plašč, čeprav so bile temperature v Oslu primerne za tradicionalna oblačila, ki so jih nosili tako princ Haakon kot njun sin Sverre Magnus, ter hči princesa Ingrid Aleksandra, ki je sporočilo ob velikem prazniku poslala iz Sydneyja, kjer trenutno živi. piše Hello magazine.

Boj prestolonaslednice Mette-Marit z boleznijo

Zdravstvene težave princese trajajo že več let in leta 2018 so ji diagnosticirali pljučno fibrozo. Gre za bolezen, pri kateri se pljuča postopoma brazgotinijo, zaradi česar postaja dihanje vse težje. Lansko jesen so iz kraljeve palače sporočili, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Ob tem so pojasnili: »Jeseni so opravili številne preiskave, ki so pokazale jasno poslabšanje zdravstvenega stanja prestolonaslednice. Zdravniki Univerzitetne bolnišnice Rikshospitalet so zato začeli postopek ocene za morebitno presaditev pljuč.«

Profesor Are Martin Holm, predstojnik oddelka za respiratorne bolezni v bolnišnici Rikshospitalet, je povedal: »Prihajamo do točke, ko bo potrebna presaditev pljuč, zato izvajamo vse potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo prišel pravi trenutek. Za zdaj še ni sprejeta odločitev o tem, kdaj bo prestolonaslednica uvrščena na čakalni seznam.«