Charlize Theron presenetila s fotografijami: to je redkost pri ženskah teh let

Ko je 50-letna Charlize Theron na družbenih omrežjih objavila zadnje fotografije, so njeni sledilci takoj opazili, da ne kaže nobenih znakov utrujenosti in da je videti, kot se njena koža ne bi postarala niti za en dan. Mnogi so komentirali, da se zdi, kot bi bila ujeta v času, medtem ko so drugi podvomili v njene izjave izpred pred dveh let, ko je povedala, da ljubi staranje. Nove fotografije vzbujajo vprašanje, ali gre za dobro genetiko, vrhunsko nego kože ali je v ozadju še kaj drugega.

Novinarji Daily Maila so za razkritje skrivnosti njenega brezhibnega videza stopili v stik z estetsko kirurginjo Mijo Kahn z Beverly Hillsa, ki pravi, da je pri Charlize jasno vidna vrhunska nega kože. Poudarila je, da nima gub, kar je za žensko v petdesetih letih zelo redko, saj večina že ima vsaj drobne linije okoli oči in ust ter nekaj pigmentacije. Kirurginja meni, da igralka verjetno uporablja najnaprednejše današnje tretmaje, kot je HALO hibridni laserski tretma, ki združuje dve valovni dolžini in močno spodbuja regeneracijo kože. Postopek zgladi fine linije, izboljša teksturo kože in ji povrne svežino, okrevanje po njem pa je veliko hitrejše kot po klasičnem laserju.

Omenila je še peptidne serume, ki spodbujajo tvorbo kolagena, ter egzosome, najnovejši hit v regenerativni negi, ki obnavljajo tkivo in dajejo koži učinek photoshopa. Kljub temu je Charlize večkrat poudarila, da ni imela estetskih operacij. V intervjuju za Allure je lani povedala, da se naravno stara in da zavrača sodelovanje v vsiljeni tekmi za večno mladost. Rekla je, da se njen obraz spreminja in da ji je to všeč. Posebej se je dotaknila govoric o kirurškem pomlajevanju obraza in pojasnila, da ni naredila ničesar, samo stara se. Izpostavila je tudi dvojna merila in dejala, da se moški starajo kot vino, ženske pa kot rezano cvetje ter pojasnila, da tega koncepta ne mara.