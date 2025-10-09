Cher zapustila 40 let mlajšega partnerja: sklenila je, da je dovolj zabav

Zasebno življenje legendarne pevke je že od nekdaj burilo domišljijo javnosti. Poročena je bila dvakrat in imela je več zvez s slavnimi moškimi.

V zadnjih treh letih je bila v razmerju z 39-letnim raperjem in producentom Alexandrom Edwardsom.

Nedavno so se na spletu pojavile govorice, da sta se razšla. Po poročanju portala RadarOnline naj bi bila Cher naveličana razkošnega življenjskega sloga svojega mlajšega partnerja.

Njeni bližnji ga niso nikoli zares sprejeli, še posebej so bili zaskrbljeni, ko se je govorilo, da naj bi Cher razmišljala o spremembi oporoke, v katero bi vključila tudi Edwardsa. Ko je družina izvedela za njun razhod, so si člani, kot poročajo viri, oddahnili.

»Alexander je nekoliko poseben. Cher bo kmalu dopolnila 80 let, in čeprav je uživala v njegovi družbi, vse bolj čuti, da ni pravi zanjo,« je povedal vir blizu pevke.

Še en dejavnik, ki naj bi prispeval k razhodu, so bile težave, povezane z njenim mlajšim sinom, 49-letnim Elijahom Bluejem Allmanom, ki se že leta bori z zasvojenostjo.

Stanje se je še poslabšalo, ko je njegova žena aprila letos vložila zahtevo za ločitev, Elijah pa je bil junija 2025 zaradi predoziranja hospitaliziran.

V zadnjem času so bile Cherine misli osredotočene predvsem na sina, zaradi česar naj bi zanemarila odnos z Edwardsom.

Njuna romanca se je začela leta 2022, ko sta se prvič skupaj pojavila na pariškem tednu mode. Zaradi skoraj 40-letne razlike v letih je bilo njuno razmerje tarča številnih komentarjev in dvomov, a je Cher vedno vztrajno odgovarjala z znanim stavkom: »Ljubezen ne pozna matematike.«

V decembru 2022 je dodatno razburkala javnost, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografijo s prstanom na prstancu, kar je sprožilo govorice o zaroki, ki jih je njen predstavnik kasneje zanikal in pojasnil, da je šlo zgolj za darilo.

V maju 2023 so nekateri mediji poročali, da sta se razšla, vendar nista podala uradne izjave. Le štiri mesece kasneje, septembra 2023, sta se znova skupaj pojavila na modni reviji Balmain v Parizu.

Spomladi 2025 je incident na festivalu Coachella ponovno sprožil dvome o njunem razmerju, Edwards je bil namreč fotografiran v družbi pomanjkljivo oblečenih žensk, brez Cher.

Občinstvo je takoj posumilo, da gre za nezvestobo, a so njeni predstavniki hitro zanikali težave in zatrdili, da so bile ženske le prijateljice in da s Cher v zvezi nimata težav.

Pevka ima za seboj burno ljubezensko zgodovino: njen prvi mož, Sonny Bono, je bil nasilen in nezvest, drugi, Gregg Allman, pa se je boril z odvisnostjo.

Alexandra Edwardsa je večkrat imenovala za ljubezen svojega življenja, a zdi se, da je tudi tej ljubezenski zgodbi odzvonilo.