Christina Applegate naj bi pristala v bolnišnici

Christina Applegate naj bi bila po poročanju portala TMZ hospitalizirana v Los Angelesu. 54-letna igralka, ki se z multiplo sklerozo bori od leta 2021, naj bi bila po navedbah portala v bolnišnico sprejeta konec marca. Ali je hospitalizacija povezana z njeno boleznijo, ni jasno, prav tako ne, ali je bolezen v zadnjem času napredovala in kakšno je stanje 54-letne igralke. Predstavnik Christine Applegate je za portal Page Six povedal: »Ne bom komentiral, ali je v bolnišnici, niti ne bom komentiral njenega zdravstvenega stanja. Ima dolgo zgodovino zapletenih zdravstvenih stanj, o katerih je bila osvežujoče odkrita, kar dokazujejo njena avtobiografija in njen podcast.«

Igralka, ki se je mnogi najbolje spomnijo iz komične serije Družina za umret, je bila vedno odkrita glede svoje bolezni, še februarja je razkrila, da je zaradi nenehnih bolečin priklenjena na posteljo. Zvezdnica je srce parajočo izpoved podala v intervjuju za revijo People, ko je govorila o tem, kako še vedno poskuša peljati svojo 15-letno hčer Sadie v šolo in na druge dejavnosti. »Želim jo peljati, to je moja najljubša stvar, najljubši čas v dnevu. Samo takrat sva skupaj,« je priznala Applegate in dodala: »Rečem si: 'Samo varno jo odpelji tja in pojdi nato domov, da se lahko vrneš v posteljo.' In to tudi počnem.« Svetlolasa lepotica ima hčerko z nizozemskim glasbenikom Martynom Lenoblejem, s katerim se je poročila leta 2013.

Igralka je diagnozo multiple skleroze razkrila avgusta 2021 v čustveni izjavi na družabnem omrežju X: »Živijo, prijatelji. Pred nekaj meseci so mi diagnosticirali multiplo sklerozo. Bilo je nenavadno potovanje. Vendar so me ljudje, za katere vem, da imajo tudi to bolezen, tako zelo podpirali. Pot je bila težka, ampak kot vsi vemo, življenje teče naprej. Kot je rekla ena mojih prijateljic, ki ima multiplo sklerozo: 'Zbudimo se in ukrepamo.' In to tudi počnem. Zato zdaj prosim za zasebnost. Medtem ko grem skozi to stvar. Hvala vam xo.«