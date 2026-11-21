Cindy Crawford in njen mož Rande Gerber sta sprejela težko odločitev o prodaji hiše pokojnega sina Presleyja na Hollywood Hillsu. Nepremičnino sta na trgu ponudila skoraj dva meseca po njegovi smrti, novica pa je znova opozorila na boleče obdobje, v katerem je slavna družina. Po podatkih o nepremičninah, ki jih je objavil TMZ, je hiša naprodaj za približno 3,26 milijona evrov. Presley Gerber jo je leta 2023 kupil za približno 3,08 milijona evrov.

Razkošna nepremičnina meri približno 280 kvadratnih metrov, ima štiri spalnice in tri kopalnice ter stoji na pol hektarja velikem ograjenem zemljišču. Zgrajena je bila leta 1955 v slogu sredine prejšnjega stoletja, obdaja pa jo bujno zelenje, ki lastnikom zagotavlja zasebnost. Med njenimi posebnostmi so veliki notranji prostori, povezani z zunanjim delom posestva, ogrevan bazen, masažni bazen, bazen za hladno potapljanje, savna in ločena hiša za goste. Po Presleyjevi smrti so Cindy in Randeja večkrat opazili na tem naslovu.

Družina se je po tragediji umaknila iz javnosti

Po navedbah v poročilu je Presley le dan po sprejemu umrl v rehabilitacijskem centru Resolutions Living v Santa Monici. Po tragediji je predstavnik družine javnost prosil, naj spoštuje njihovo zasebnost. »Družina v tem izjemno težkem in bolečem obdobju prosi za zasebnost,« je bilo zapisano v takratni izjavi. Policija v Santa Monici je sporočila, da smrt preiskuje kot primer, pri katerem obstaja sum povezave s prevelikim odmerkom, vendar takrat ni bilo znakov, da bi šlo za nasilno smrt.

Cindy in Kaia sta Presleyju namenili ganljivi sporočili

Oktobra sta Cindy Crawford in njena hči Kaia Gerber prvič javno spregovorili o izgubi družinskega člana. Cindy je na instagramu objavila črno-belo fotografijo sina, obdanega z belimi krili, ter ji dodala sporočilo. »Strti smo od bolečine zaradi izgube našega ljubljenega sina in brata. Neizmerno smo hvaležni, da smo imeli Presleyja v svojem življenju 27 let,« je zapisala manekenka.

Dodala je, da je bil nežna in čudovita duša, da je imel rad druge in je bil tudi sam ljubljen. Poudarila je, da so ponosni na način, kako je gledal na svet, z dobroto in ranljivostjo. »Hvaležni smo za vso ljubezen in podporo, ki nam jo izkazujejo vsi, ki poznajo našo družino, pa tudi tisti, ki jih nikoli nismo srečali, a v naši bolečini sočustvujejo z nami. Dokler se znova ne srečamo, naš ljubljeni deček. Za vedno te imamo radi,« je sporočila Cindy.

Le nekaj minut po materini objavi se je oglasila tudi Kaia. Delila je posnetek iz otroštva, na katerem je skupaj s starejšim bratom, ter zapisala, kako težko najde besede, s katerimi bi lahko opisala bolečino ob njegovi izgubi: »Prebrala sem vse knjige, a še vedno nimam odgovorov. Moje besede ne morejo opisati razsežnosti te izgube.« Odločitev o prodaji hiše je še en boleč korak za družino, ki se poskuša spopasti z neizmerno izgubo. Nepremičnina, v kateri je živel Presley, bo zdaj dobila nove lastnike.