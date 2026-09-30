Cindy Crawford se pripravlja na zadnje slovo od sina: družina ima posebno željo

Družina Presleyja Gerberja se v izjemno težkem obdobju po njegovi smrti odloča, kako bo videti zadnje slovo od sina Cindy Crawford in Randa Gerberja. Kot piše People, se še niso dokončno odločili, kje bo potekala spominska slovesnost, najpomembnejše zanje pa je, da bo vse daleč od oči javnosti. »Še vedno se odločajo, kje želijo k večnemu počitku položiti Presleyja,« je povedal vir blizu družini, ki jo poleg Cindy in Randa sestavlja še pokojnikova mlajša sestra Kaia Gerber. Dodal je, da je zanje trenutno še posebej težko sprejemati takšne odločitve, saj so vsi čustveno popolnoma strti. Njihova želja je ohraniti zasebnost ter se izogniti prisotnosti medijev in fotografov.

Drugi vir je za People razkril, da si družina želi zelo intimnega slovesa, vendar položaj dodatno otežuje dejstvo, da se je oglasilo veliko ljudi, ki so Presleyja poznali in imeli radi ter se želijo udeležiti spominske slovesnosti. Kot kraj zadnjega slovesa se trenutno omenja Malibu, ki ga je Presley, zaradi plaže in deskanja, še posebej oboževal. Nove podrobnosti prihajajo nekaj dni po tem, ko je bilo razkrito, da je bilo njegovo telo kremirano. Po podatkih iz mrliškega lista, je bila kremacija opravljena v pogrebnem podjetju Rose Family Funeral Home, njegov pepel naj bi bil shranjen v družinskem domu Cindy Crawford in Randa Gerberja v Malibuju.

Presley Gerber je umrl 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Santa Monici. Star je bil komaj 27 let. Opravljena je bila obdukcija, vendar uradni vzrok in način smrti za zdaj še nista bila ugotovljena, saj so bili zahtevani dodatni testi. Policija v Santa Monici njegovo smrt preiskuje kot primer suma prekomerne uporabe drog. Pokojni je v zadnjih letih odkrito govoril o svojih težavah z odvisnostjo in duševnim zdravjem, izkušnje pa je delil tudi zato, da bi pomagal drugim, ki se spopadajo s podobnimi težavami. Njegov zadnji javni nastop je bil junija prav na dogodku, posvečenem duševnemu zdravju v Malibuu, kjer so se mu pridružili tudi starši.

Po njegovi smrti je družina javnost prosila za zasebnost v tem, kot so dejali, izjemno težkem in bolečem obdobju. Cindy Crawford, Rande in Kaia naj bi bili še vedno v velikem šoku, v zadnjih dneh pa jim je sočutje izrazilo tudi veliko bližnjih prijateljev.