Članica kraljeve družine nezavestna na ulici v Londonu, triletni otrok bos taval ob prometni cesti (VIDEO)

32-letna Mahrah Al Nahyan, ki je s poroko postala članica ene najbogatejših kraljevih družin na svetu, se je znašla v središču velikega škandala. Šokirani mimoidoči so jo nezavestno našli na eni od londonskih ulic, triletni otrok, za katerega bi morala skrbeti, pa je prepuščen samemu sebi taval naokoli v neposredni bližini prometne ceste. Ob Mahrah je brez zavesti naslonjen na ograjo ležal moški, prebudili so ju šele policisti, ki so jih poklicali mimoidoči. Le hitremu posredovanju mimoidočih se gre zahvaliti, da se dogodek ni končal tragično.

Pretresljiv prizor se je junija odvil v zahodnem Londonu, Mahrah Al Nahyan, ki je članica kraljeve družine Združenih arabskih emiratov, in moški, ki je bil v času incidenta z njo, pa sta zdaj stopila pred sodnika. Po navedbah s sodišča je Mahrah v dneh pred dogodkom uživala kokain, a droge menda niso bile razlog za njeno stanje. Policisti so pri njej sicer našli pripomočke za uživanje prepovedanih drog, ne pa tudi prepovedanih substanc.

Priznala očitke

Njen odvetnik Stephen Vullo je pojasnil, da na dan dogodka ni uživala drog, temveč je bila izčrpana zaradi uživanja kokaina v predhodnih dneh. Julija je začela zdravljenje odvisnosti v rehabilitacijskem centru Priory v Wokingu, od takrat pa po odvetnikovih besedah prepovedanih opojnih substanc ne uživa več.

Mahrah Al Nahyan se je na londonskem sodišču znašla zaradi zanemarjanja otroka, ta je v nekem trenutku, ko je Mahrah ležala na ulici, namreč stekel proti prometni cesti, da bi pobral kos papirja. To je pravočasno videl naključni mimoidoči ter dečka pravočasno ustavil, da ga ne bi zbil avto. Sodnik je ob tem izpostavil, da bi se brez njegovega posredovanja otrok lahko hudo poškodoval ali celo izgubil življenje. Mahrah je očitke priznala in se pokesala.

Sodišče je plemkinji iz Združenih arabskih emiratov izreklo dveletni ukrep nadzora z obvezno rehabilitacijo, piše Daily Mail, plačati mora tudi 5000 britanskih funtov (slabih 6000 evrov) kazni in 1000 funtov (1185 evrov) sodnih stroškov. Nič posebnega za Mahrah Al Nahyan, med sojenjem je na dan namreč prišel podatek, da kot članica kraljeve družine mesečno prejema kar 8000 britanskih funtov žepnine (9400 evrov).