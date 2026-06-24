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Članica skupine Učiteljice se je poročila, usodni »da« izrekla cenjenemu hrvaškemu glasbeniku (FOTO)

Za svoj veliki dan je Silvia izbrala elegantno belo poročno obleko iz čipke, s katero je navdušila številne sledilce.
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 24. 6. 2026 | 11:57
2:09
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Članica priljubljene hrvaško-slovenske skupine Učiteljice, Silvia Ivić, je minuli konec tedna stopila pred oltar in izrekla usodni »da«. Pevka se je poročila z znanim hrvaškim tamburašem Željkom Jelićem, veselo novico pa so na družbenih omrežjih delile njene kolegice iz skupine.

Učiteljice so ženski glasbeni trio, ki ga sestavljajo Andrea Paškvan kot glavna vokalistka, Slovenka Ana Vurcer na violini in mladoporočenka Silvia Ivić na tamburici. Domačemu občinstvu so najbolj znane po uspešnicah Luda kuća in Generale, ki so ju posnele skupaj s Severino in na YouTubu dosegle večmilijonske oglede.

»Danes je velik dan za našo Silvio. Zelo smo srečne in ponosne nanjo. Želimo ji, da bi bila najbolj ljubljena, najsrečnejša in da bi ostala vedno nasmejana, kot je bila do zdaj. Vemo, da jo bo njen Željko varoval in ljubil ter da bosta skupaj srečna. Silvia, rade te imamo, tvoja dekleta!« so zapisale članice skupine Učiteljice ob skupni fotografiji z nasmejano nevesto na Facebooku.

Za svoj veliki dan je Silvia izbrala elegantno belo poročno obleko s čipko, s katero je navdušila številne sledilce. Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke in lepe želje. Med komentarji so se znašla sporočila, kot so: »Silvii in njenemu Željku iskrene čestitke«, »Čestitamo mladoporočencema. Silvia, čudovita si v poročni obleki. Tebi in Željku želimo veliko sreče in ljubezni v zakonu« ter »Kako lepe ste!«.

Še eno slavnostno fotografijo so objavila tudi dekleta iz skupine Cure Iz CEntra, v kateri je Silvia nekoč igrala. Tako se je za priljubljeno glasbenico začelo novo življenjsko poglavje, v katerem ji številni prijatelji, sodelavci in oboževalci želijo veliko sreče.

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