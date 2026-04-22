Clintonova pretekla maraton, medalje tudi za policiste, ki so tekli ob njej

Chelsea Clinton sta na ciljni črti v ulici Boylston pričakala dva znana obraza – njena mati Hillary in oče Bill Clinton. Bill je bil ameriški predsednik med letoma 1993 in 2001, Hilary pa je bila prva dama, nato senatorka zvezne države New York, med letoma 2009 do 2013 je bila državna sekretarka ZDA, leta 2016 pa se je spustila v kandidaturo za predsednico ZDA in izgubila proti Donaldu Trumpu. Hčerki sta na cilju podelila bleščečo zlato medaljo, 46-letna Chelsea, ki je podpredsednica fundacije Clinton, pa je vztrajala, da njeni starši podelijo medalje tudi policistom, ki so tekli ob njej na maratonu. Chelsea se je maratona udeležila s prijateljico Jen Kloss. Odkar je med letoma 1997 in 2001 obiskovala Univerzo Stanford, je navdušena tekačica.

Bostonsko atletsko združenje je povedalo, da je Clintonova po tekmi dejala, da je imela »neverjetno tekmo« in da se je »na progi zelo zabavala«. Progo, ki je značilno valovita, je pretekla v treh urah in 40 minutah. Razmere so bile v ponedeljek idealne za maraton, temperatura je bila okoli 5 stopinj Celzija. Maraton v Bostonu, na katerem lahko sodeluje največ 30.000 maratoncev, ima številne posebnosti. Je najstarejši vsakoletni maraton na svetu, ki so ga prvič organizirali leta 1897. Večina tekačev se mora kvalificirati z dobrim časom, proga pa je zahtevna, saj ima številne vzpone in spuste, kot je npr. Heartbreak Hill, ki proti koncu maratona in zlomi marsikaterega tekača.