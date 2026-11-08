Colin Farrell: sin ga je rešil odvisnosti

Colin Farrell pravi, da mu je sin James, ki so mu pri dveh letih diagnosticirali Angelmanov sindrom, redko genetsko motnjo, ki prizadene živčni sistem ter lahko povzroči hude telesne in intelektualne težave, pomagal spremeniti življenje. Igralec je v preteklosti že odkrito govoril o težavah z alkoholom in drogami, očetovstvo pa opisuje kot svoj največji življenjski dosežek.

Sprva so mu diagnosticirali cerebralno paralizo

Jamesu so sprva diagnosticirali cerebralno paralizo, vendar je zdravnik pozneje opazil določene značilnosti, zaradi katerih so opravili dodatne preiskave. Farrell je za revijo People povedal, da je fant pri približno letu in pol dobil prvotno diagnozo, saj ni mogel sedeti ali plaziti. Ko je bil deček star približno dve leti in pol, je nevrolog predlagal testiranje za Angelmanov sindrom.

»Prvi dve vprašanji, ki sem ju postavil, sta bili, kakšna je pričakovana življenjska doba in koliko bolečin ga čaka. Zdravnik je odgovoril, da je pričakovana življenjska doba, kolikor vedo, enaka kot moja in vaša ter da bolečin ni,« je pojasnil.

Težka odločitev

Farrell je Jamesa dobil z nekdanjo partnerico Kim Bordenave, s katero je bil v zvezi med letoma 2001 in 2003. Igralec ima tudi mlajšega sina Henryja, ki se mu je rodil v zvezi z nekdanjo izbranko Alicjo Bachledo-Curuś. Priznal je, da je na teden spil tri steklenice viskija, 12 steklenic vina in celo 60 vrčkov piva, poleg tega je užival tudi droge.

Zaradi odvisnosti se je leta 2006, po končanem snemanju filma Miami Vice, odločil za zdravljenje. Za revijo People je razkril, da je imel James pri njegovi odločitvi, da se odpove alkoholu, zelo pomembno vlogo. »Nisem bil sposoben biti prijatelj, kaj šele oče otroku, ki potrebuje tako intenzivno nego in pozornost. Brez treznosti ne bi mogel biti ob Jamesu in ga podpirati,« je povedal Farrell.

James ne govori in pri vsakodnevnih opravilih potrebuje pomoč negovalca, ki živi z njim. Igralec je pojasnil, da se njegov sin zelo trudi, da bi dosegel telesne sposobnosti, ki jih številni otroci razvijejo že v zgodnjem otroštvu. V pogovoru z Gabrielle Donnelly ga je opisal kot močnega, pogumnega in odločnega, svoja sinova pa označil za človeka, ki sta vzgojila tudi njega. »Ena od stvari, ki me jih je James naučil, je bila, da v sebi najdem voljo do življenja, čeprav sem sprva želel živeti predvsem zato, da bi lahko bil ob njem,« je povedal.

Sinovi napredki so mu dali novo moč

Igralec in Kim sta spremljala Jamesov napredek, med drugim njegove prve izgovorjene besede pri šestih letih in sposobnost, da se je pri 19 letih začel samostojno hraniti. Farrell je povedal, da fant že približno deset ali enajst let ni imel epileptičnih napadov. Pred tem je z njim večkrat preživljal težke trenutke v bolnišnicah in se z njim vozil v reševalnih vozilih. Ko je James dopolnil 21 let, sta se starša dogovorila, da se preseli v ustanovo, kjer bo deležen strokovne oskrbe.

Ustanovil je fundacijo za pomoč odraslim z intelektualnimi motnjami

Farrell in Bordenave sta, kot je igralec že pred časom povedal, težko našla ustrezne ustanove za odrasle osebe z intelektualnimi motnjami. Prav to ju je spodbudilo k ustanovitvi Fundacije Colin Farrell, ki jo je igralec leta 2024 ustanovil v Kaliforniji. Organizacija želi podpirati odrasle osebe z intelektualnimi motnjami, izobraževalne programe ter prizadevanja za uveljavljanje njihovih pravic. Farrell fundacijo vodi skupaj z izvršno direktorico Paulo Evans.