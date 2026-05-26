Čustveno oddaljena Melania Trump

Melanie Trump ni bilo na intimni slovesnosti na Bahamih, kjer se je Donald Trump mlajši poročil z Bettino Anderson. Viri trdijo, da njena odsotnost ni bila naključna in da naj bi v družini Trump že dlje časa obstajale napetosti, piše Radar online. Po navedbah se je prva dama Združenih držav zavestno odločila, da ne bo celega konca tedna preživela z otroki Donalda Trumpa iz prejšnjih zakonov. »Melania Trump ni želela celega vikenda preživeti z odraslimi otroki moža iz prejšnjih zakonov,« je eden od njih povedal za portal Naughty But Nice. »Ta napetost, tudi če se o njej javno ne govori, obstaja že leta.«

Trditve o čustveni distanci v družini

Melania ima z Donaldom 20-letnega sina Barrona. Viri trdijo, da je bila tudi njegova odsotnost na poroki del širše družinske distance med njim in polbrati ter polsestrami. Po navedbah virov blizu družine naj bi imel Barron Trump zelo omejen stik s starejšimi otroki očeta:»Barron je odraščal v popolnoma drugačnem svetu kot Donald mlajši, Eric, Ivanka in Tiffany,« je še povedal vir. »Med njimi obstaja čustvena razdalja in vsi v družini to vedo.«

Donald za odsotnost krivil delo

Donald Trump je javno pojasnil, da se poroke ni udeležil zaradi službenih obveznosti in mednarodnih političnih napetosti. »Zelo sem si želel biti s sinom Donom mlajšim in novo članico družine Trump, njegovo bodočo ženo Bettino, vendar okoliščine v zvezi z vlado in mojo ljubeznijo do Združenih držav tega ne omogočajo,« je pred poroko zapisal na omrežju Truth Social. »Pomembno je, da v tem pomembnem obdobju ostanem v Washingtonu, v Beli hiši,« je dodal in zaključil: »Čestitke Donu in Bettini!« Dan prej je v Ovalni pisarni dejal, da morda ne bo mogel priti: »Hm … on bi si želel, da pridem, ampak to bo majhna zasebna slovesnost. Poskušal bom priti. Rekel sem: "To ni dober trenutek zame. Imam Iran in druge stvari".«