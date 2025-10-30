Dalijevo sliko je kupil za drobiž, poglejte, za koliko je bila potem prodana

Delo Salvadorja Dalíja v mešani tehniki, ki ga je pred dvema letoma na garažni razprodaji za zgolj 150 britanskih funtov (175 evrov) kupil neimenovani lokalni trgovec z umetninami, so na dražbi prodali za kar 45.700 funtov (52.350 evrov).

Lokalni trgovec s starinami in umetninami, ki je z akvarelom in flomastrom ustvarjeno sliko kupil leta 2023 na garažni razprodaji, je takrat v spodnjem desnem kotu slike opazil Dalíjev podpis, na hrbtni strani pa nalepke dražbene hiše Sotheby's, saj je bilo dotično delo, kot je kasneje ugotovil, že v 90. letih prejšnjega stoletja ponujeno na dražbi hiše Sotheby's in že takrat kot delo tega španskega nadrealističnega umetnika.

Najprej je menil, da gre nemara za ponaredek, a se je odločil, da se bo vendarle potegoval za njen nakup. Zgolj še en posameznik je dal protiponudbo, a je odstopil, ko je na novo ponudil 150 britanskih funtov.

Preverjanje pristnosti dela in raziskovanje njegovega izvora sta ga stala več kot 4000 britanskih funtov (skoraj 4600 evrov). A se je po lastnih besedah po dražbi, na kateri so za sliko iztržili 45.700 funtov, počutil presrečnega. »Bilo je neverjetno,« je dejal.

Slika z naslovom Vecchio Sultano (Stari sultan) je ilustracija prizora iz Tisoč in ene noči ter sodi v načrtovano serijo 500 del, ki jih je Dalí nameraval ustvariti na podlagi zbirke arabskih pravljic, pripovedk, novel, anekdot in humoresk. Delo je nastalo leta 1966 po naročilu premožnega italijanska para Giuseppeja in Mare Albaretto.

Zakonca sta leta 1963 nameravala pri Dalíju naročiti ilustracijo Biblije, a je umetnik vztrajal pri ilustriranju prizorov iz slavne arabske zbirke. Domneva se, da je dokončal le 100 od predvidenih 500 del in nato opustil ta projekt, je za BBC povedala Gabrielle Downie, sodelavka dražbene hiše Cheffins iz Cambridgea, pri kateri je v teh dneh umetnina šla pod dražbeno kladivce.

Kot je še povedala Downiejeva, je od 100 del »polovica ostala pri založbi Rizzoli in so bila bodisi poškodovana bodisi izgubljena – preostalih 50 je ostalo pri Albarettovih in jih je pozneje podedovala njuna hči Christina, ki je bila tudi Dalíjeva krščenka«. Dodala je, da je Stari sultan najverjetneje iz serije 50 slik, ki so jih založniki obdržali in pozneje izgubili, še povzemajo mediji.