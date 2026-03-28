Tenisačica razgaljena na fotografijah: »Le kam vse to bogastvo skrije med tekmo?« (FOTO)

Ameriška teniška igralka Danielle Collins je kljub odsotnosti z igrišča še vedno v središču pozornosti. Po tem, ko je zaradi poškodbe izpustila turnir, je svoj čas namenila počitku in zabavi, svoje oboževalce razveseljuje s fotografijami iz toplega Miamija.

Collinsova, sicer znana po svoji borbenosti in agresivnem slogu igre, je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri pozira v bordo bikiniju in širokih črtastih hlačah. Ob fotografiji je zapisala preprost opis: »Miami… Te Amo«. Pri tem je pokazala svoje bujne obline, česar pri njej vsekakor nismo vajeni.

Med prvimi se je oglasila tudi njena rojakinja, teniška zvezdnica Coco Gauff, ki je v komentarju pustila tri ognjene emotikone. Objavo so hitro preplavili tudi drugi, nekateri pa so se komaj zadrževali. Njeno oprsje ni pustilo ravnodušnega nikogar, nekateri pa se v komentarjih kar odkrito sprašujejo, kje le ga je skrivala do sedaj,

Poškodba jo je ustavila, a ne utišala

Čeprav Miami gosti enega najprestižnejših turnirjev v sezoni, Collinsova letos ne nastopa kot tekmovalka. Zaradi poškodbe hrbta je morala odpovedati nastop, vendar je vseeno prisotna, tokrat v vlogi strokovne komentatorke za Tennis Channel. Finalistka OP Avstralije iz leta 2022 tako dokazuje, da lahko svoje bogato znanje tenisa uspešno uporabi tudi na druge načine, predvsem pa, da jo ima kamera rada tako ali drugače.