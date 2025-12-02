Danijela Martinović razkrila, kaj njena družina misli o Josipu: »Sploh ne razumem.«

V intervjuju za IN magazin je povedala, kako bo preživela božične in novoletne praznike ter kako je bilo v tem času v njeni družini, ko je bila sama še otrok. Oče jo je, kot pravi, spodbudil, da posname pesem Sveta noč. Spomnila se je svoje prve izvedbe te pesmi, ki jo je kot deklica zapela pri polnočnici. Bila je tako nervozna, da se ji je med petjem tresel glas, celo besedilo je za trenutek pozabila, a tega ni nihče opazil. Prav ta dogodek je očeta več let navdihoval, da jo je spodbujal k studijski izvedbi skladbe. Tako je, čisto na skrivaj, nastal njen božični album, o katerem so vedeli le trije producenti, saj je želela, da bi bil izid popolno presenečenje.

Danijela je priznala, da vse bolj pogreša družinska srečanja, še posebej v prazničnem času. V najbolj dragocenem spominu iz otroštva so ji ostala adventna nedeljska kosila, ko je oče na začetku vodil molitev, na koncu pa je izpeljal poseben družinski ritual: košček kruha je pomočil v rdeče vino, molitev se je zaključila z ugašanjem adventne sveče. Čeprav je načrtovala, da bo v eni izmed prihajajočih nedelj gostila družino, se je to spremenilo.

Danijela Martinović FOTO: Ig Danijela Martinović

Kot je pojasnila, človek obrača, Bog obrne, in prepričana je, da bo to zagotovo uresničila prihodnje leto, ko bo tudi gradnja njenega novega doma, ki se je nekoliko zavlekla, končno končana. Takrat bo postregla tradicionalne jedi, pri kuhanju pa bo kot vedno, lahko računala na svojo mamo, ki ji je od nekdaj dajala kuharske nasvete. Še danes jo občasno pokliče in prosi za pomoč. Poseben družinski običaj pri njih je, da se vsak nedeljski obrok zaključi s pesmijo. Uvedel ga je njen oče in je nekakšna sladica brez sladkorja, se je pošalila pevka. Ko on začne, se pridruži vsa družina, in za to, da ima starše še ob sebi, je neizmerno hvaležna.

Razkrila je, da se njihovemu večglasnemu petju pridruži njen partner Josip Plavić: Družina ga je hitro sprejela in, kot pravi, ga imajo vsi radi: »Ja, ja, ja, pridruži se. Saj se mora in dober je v večglasju. Hitro se je znašel, vse razume, tudi dalmatinski humor. Vsi ga obožujejo, kar na piedestal so ga postavili. Sploh ne razumem,« povzema T-portal.