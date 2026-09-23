Danijela Martinović: redka fotografija s posebno osebo

Hrvaška pevka Danijela Martinović je sledilce razveselila z redko skupno fotografijo z mlajšo sestro Izabelo, ki je na njenih družbenih omrežjih sicer ni pogosto videti. »Midve«, je pevka na kratko zapisala ob fotografiji, na kateri sestri nasmejani in objeti pozirata pred kamero. Izabela je, tako kot njena slavna sestra, povezana z glasbo. Letos spomladi se je pridružila skupini Izvan Zakona, katere pevec je Danijelin partner Josip Plavić.

Izabela in Josip sta že prej govorila o tem, kako je videti skupno delo z ljudmi, s katerimi so si blizu tudi zasebno, ter razkrila, da v skupini vlada skoraj družinsko vzdušje. »Vsi smo na neki način tudi zasebno globoko povezani, odlično se poznamo in se sprejemamo z vsemi svojimi napakami in vrlinami. Ta bližina in zaupanje iz zasebnega življenja se naravno prenašata tudi na naše delo v studiu, na vajah in med nastopi,« so povedali za hrvaško revijo Story.

Skupino Izvan Zakona so že leta 1988 še kot srednješolci ustanovili Krešimir Šokec, Davor Smotalić in Josip Plavić. Potem ko je Josip zapustil delo v policiji, so se po dolgoletnem premoru znova združili in se znova resneje posvetil glasbi. Prav njegova nekdanja služba je odigrala pomembno vlogo tudi v ljubezenski zgodbi z Danijelo. Josip je delal kot kriminalistični inšpektor, ko sta se, potem ko je pevka policiji prijavila lažne spletne strani, ki so uporabljale njeno ime, prekrižali njuni poti. Ko je bil primer rešen, sta ostala v stikih. Prijateljstvo se je sčasoma spremenilo v ljubezen, svoje zveze pa danes ne skrivata več pred javnostjo, piše showbuzz.