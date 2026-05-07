  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VISOK JUBILEJ

David Attenborough praznuje: 100 let glasu, ki predstavlja svet živali

Filmar, ki je v milijonih prebudil strast do narave in postal vitez, je dočakal častitljivo starost.
Kraljica Elizabeta II. mu je za zasluge podelila viteški naslov. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Kraljica Elizabeta II. mu je za zasluge podelila viteški naslov. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

David Attenborough še ni obupal nad tem, da bo človeštvo nehalo uničevati planet. FOTO: Chris J Ratcliffe/Afp

David Attenborough še ni obupal nad tem, da bo človeštvo nehalo uničevati planet. FOTO: Chris J Ratcliffe/Afp

Njegovi dokumentarci so ljudem približali kraljestvo živali.

Njegovi dokumentarci so ljudem približali kraljestvo živali.

Srečanje z gorilami je opisal kot blaženost. FOTO: Bbc

Srečanje z gorilami je opisal kot blaženost. FOTO: Bbc

Kraljica Elizabeta II. mu je za zasluge podelila viteški naslov. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
David Attenborough še ni obupal nad tem, da bo človeštvo nehalo uničevati planet. FOTO: Chris J Ratcliffe/Afp
Njegovi dokumentarci so ljudem približali kraljestvo živali.
Srečanje z gorilami je opisal kot blaženost. FOTO: Bbc
Ju. P.
 7. 5. 2026 | 10:16
4:17
A+A-

Eden najvidnejših glasov v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti, čigar prelomni dokumentarci so v svetovni javnosti spremenili razumevanje naravnega sveta, bo jutri praznoval 100 let. Naravoslovne serije Davida Attenborougha, kot je Življenje na Zemlji (Life on Earth), v kateri je doživel znamenito srečanje z gorskimi gorilami v Ruandi, so najbolj oddaljene kotičke planeta prinesle v dnevne sobe po vsem svetu. Kot je ob stoletnici slavnega kolega za AFP povedal Jean-Baptiste Gouyon, profesor znanosti na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, je naravoslovje zaradi Attenborougha postalo tako priljubljeno kot nogomet. Po njegovih besedah so prav njegove oddaje v ljudeh vzbudile strast in čudenje nad naravo.

Zaradi Attenborougha je naravoslovje postalo tako priljubljeno kot nogomet.

Attenboroughova vseživljenjska strast do narave se je začela že v otroštvu, pozneje pa je na univerzi študiral geologijo in zoologijo. Princ William, britanski prestolonaslednik, ga je opisal kot nacionalni zaklad. Attenborough je bil tudi velik ljubljenec njegove babice, pokojne kraljice Elizabete II., ki ga je leta 1985 opremila z naslovom sir in tako povzdignila v viteza. O njegovi priljubljenosti med mlajšimi generacijami priča pohvala ameriške pevke in avtorice Billie Eilish, ki je izpostavila njegovo globoko ljubezen do našega planeta in znanje o njem, in ob tem dodala: »Živalsko kraljestvo v vseh nas prebudi otroško radovednost.«

Med gorilami

Attenborough je pogosto govoril, kako srečen je, da je lahko našel in posnel redka bitja, ki jih je le malo tujcev videlo v divjini. Dejal je, da je lahko opazoval nekatere najčudovitejše prizore, ki jih ponujajo divji kraji sveta. Leta 2006 se je pridružil tistim, ki so začeli opozarjati na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti. Takrat je izjavil, da glede tega vprašanja ni več skeptičen, potem ko je čakal na prepričljive dokaze, da človeštvo spreminja podnebje. Še vedno pa upa, da bo človeštvo znalo spremeniti smer. Upanje zato polaga v mlajše generacije. »Navsezadnje smo največji reševalci problemov, kar jih je kdaj obstajalo na Zemlji,« meni.

Srečanje z gorilami je opisal kot blaženost. FOTO: Bbc
Srečanje z gorilami je opisal kot blaženost. FOTO: Bbc
Njegova skoraj osem desetletij dolga televizijska kariera je sicer tesno povezana z BBC, kjer se je zaposlil v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja. Serijo Življenje na Zemlji, ki je izšla leta 1979, si je po svetu ogledalo kar 500 milijonov ljudi, številni dokumentarci in z njimi povezane knjige pa so iz njega naredili ime, ki ga pozna skoraj vsakdo. Ko se je spominjal vrhunca serije, trenutka, ko se je nepričakovano znašel povsem blizu skupini gorskih goril, je izkušnjo opisal kot blaženost in nekaj izjemnega. »Bil sem preprosto prevzet,« je dejal pred svojo stoletnico, ko je obujal spomin na odraslo samico, ki mu je obrnila glavo in mu pogledala naravnost v oči, medtem ko sta njena mladiča sedela na njem, kamere pa so ves čas snemale. Dokumentarne filme je snemal še globoko v devetdesetih letih. V filmu Ocean iz leta 2025 je obsodil industrijske metode ribolova bogatih držav ter jih označil za sodobni kolonializem na morju.

500 MILIJONOV ljudi si je ogledalo serijo Življenje na Zemlji.

Kljub slavi se televizijski ustvarjalec, čigar brat je bil že pokojni igralec in filmski režiser Richard Attenborough, nikoli ni želel imeti za zvezdnika. Pri svojih 100 letih sicer ne pohajkuje več po džunglah in puščavah, a zgodbo našega planeta pripoveduje še naprej. Tako se denimo v oddaji Divji London (Wild London), predvajani v začetku leta 2026, čudi živalskemu svetu britanske prestolnice, svojega rojstnega kraja – od lisic in bobrov do ježev in pritlikavih miši. Po vseh svojih potovanjih je zaupal, da njegov najljubši kraj ostaja Richmond, premožno in zeleno predmestje na jugozahodu Londona. V tem mestu ob reki po poročanju APF živi že vrsto let. Še vedno prebiva v družinski hiši, ki jo je delil z že pokojno ženo Jane in njunima otrokoma.

Njegovi dokumentarci so ljudem približali kraljestvo živali.
Njegovi dokumentarci so ljudem približali kraljestvo živali.

David Attenborough še ni obupal nad tem, da bo človeštvo nehalo uničevati planet. FOTO: Chris J Ratcliffe/Afp
David Attenborough še ni obupal nad tem, da bo človeštvo nehalo uničevati planet. FOTO: Chris J Ratcliffe/Afp

Več iz teme

David AttenboroughnaravadokumentarecZemljastoletnik
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Slovenija
EPICENTER V HUMINU

V Kinogledališču Tolmin o furlanskem potresu

Še po 50 letih je ohranjen v spominu ljudi
7. 5. 2026 | 11:44
11:39
Bulvar  |  Domači trači
DOBRA KAPLJICA

Se spomnite Gašparja Gašparja Mišiča? Takole je užival v družbi znane Slovenke (VIDEO)

Politika je ta trenutek na stranskem tiru.
7. 5. 2026 | 11:39
11:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
11:13
Bulvar  |  Tuji trači
VLEČE GA V POLITIKO

Trump se vmešava v zakon Baracka in Michelle Obama

Prav poseganje v zasebnost je po njegovem mnenju ena najnižjih točk sodobne politike.
7. 5. 2026 | 11:13
11:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Kriminalist Matjaž ob službo, gojil je marihuano

Nekdanji vodja skupine za prepovedane droge Matjaž Hrovatin predlaga ustavitev kazenskega postopka.
Moni Černe7. 5. 2026 | 11:00
11:00
Bulvar  |  Tuji trači
LUKSUZ

Jeff Bezos se je želi znebiti: postala naj bi pretežko breme

Z njo je plul tudi po Jadranskem morju, sedaj pa naj bi zanj bila odveč.
7. 5. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki