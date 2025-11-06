David Beckham je postal vitez, odziv sina Brooklyna pa je šokiral vse

Dolga leta je čakal, sedaj ga je dočakal. Viteški naslov, ki mu ga je podelil britanski kralj Karel III.

David Beckham ni mogel, niti se ni trudil skrivati ponosa, prav tako ne njegova žena Victoria, njun najstarejši sin Brooklyn, s katerim nista v najboljših odnosih, pa je opazno ostal tiho.

Šestindvajsetletni najstarejši sin slavnega britanskega para je skupaj z ženo, igralko Nicolo Peltz že nekaj časa v vrtincu družinskih napetosti.

Po navedbah virov naj Brooklyn in Nicola trenutno ne bila v stikih z njegovimi starši.

Razkol je bil očiten, ko par maja letos ni prišel na Davidovo praznovanje 50. rojstnega dne, kar naj bi bil tudi razlog, da Brooklyn ni javno komentiral očetove nove časti.

David, ki je bil med slovesnostjo na gradu Windsor ta teden uradno imenovan za viteza, je bil na seznam častnih nagrad kralja Karla III. dodan že junija.

Medtem ko je preostanek družine Beckham javno proslavljal novico, jo je Brooklyn ignoriral.

Namesto čestitke očetu je mladi kuharski navdušenec le nekaj ur po tem, ko je bilo razkrito, da je njegov oče postal Sir na družbenih omrežjih objavil recept za prigrizke: preste s pitinim testom.

Po poročanju virov naj David Brooklynu sploh ne bi povedal, da bo postal vitez in kdaj ga bo doletela čast, sin naj bi za to izvedel prek medijev.

Kljub molku je eden od virov za britanske medije dejal, da je bil Brooklyn vesel za očeta, vendar se je odločil, da ne bo še obudil stikov z družino.

Korenine družinskega spora segajo v leto 2022, v čas Brooklynove in Nicoline razkošne poroke v Palm Beachu na Floridi.

Napetosti so se pojavile, ko je nevesta izrazila željo, da bi na poroki nosila poročno obleko Victorie Beckham, vendar ta zaradi časovnih omejitev v ateljeju ni bila izdelana. Nicola se je zato odločila za obleko po meri Valentino, kar naj bi taščo užalilo, in sprožilo nesoglasja.

Nicola je pozneje v intervjujih zavrnila govorice o sporu, a napetost je postala očitna: mladi par je bil odstoten s številnih družinskih dogodkov, premier, tedna mode, njegovi straši niso bili ob sinu, ko je obnovil poročno zaobljubo ženi ...

Viri blizu družine trdijo, da se Brooklyn počuti razpet med ženo in starši, Nicola pa naj bi ga spodbujala, naj ohranja večjo distanco od družine.

Davidovo viteštvo je vso dramo le še zaostrilo. Legendarni nogometaš si je naziva Sir želel že dolgo in ga je zaradi svojega športnega prispevka in dobrodelnosti tudi dobil.

Njegove možnosti so za to se zamajale leta 2017, ko so v javnost pricurljala elektronska sporočila, v katerih naj bi bil jezen, ker ga niso odlikovali, ter naj bi odbor za častne nazive označil za necenjene idiote.

Kakorkoli že, sedaj bo Beckham končno uradno znan kot Sir David, njegova žena Victoria pa bo nosila naziv Lady Beckham, piše Mirror.