Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Mnogi z nestrpnostjo pričakujejo, kako bosta David in Victoria Beckham odgovorila na ostro izjavo svojega sina, vendar je po mnenju strokovnjakinje za odnose z javnostmi njuna najboljša možnost, da ostaneta tiho. 26-letni Brooklyn je po mesecih ugibanj, zakaj se je oddaljil od britanskih korenin, v zapisu na instagramu brutalno kritiziral starše, navaja The Mirror. Razkril je več šokantnih dejstev in hkrati povedal, da si ne želi ponovno vzpostaviti stikov z družino. Po tem, ko je materi očital neprimerno vedenje na svoji poroki, je okrcal tudi domnevno nadzorniško vedenje staršev.

Kljub žaljivi izjavi je vrhunska PR-strokovnjakinja Jane Owen Davidu in Victorii svetovala: »Najboljše, kar lahko storita, je … nič. Resnično nič.« Jane je paru priporočila: »Brez odzivov. Brez izjav. Brez citatov v smislu ljubiva svojega sina. Brez prijateljev, ki bi govorili v njunem imenu.« Dodala je: »Vsak javni odziv, tudi nežen, ohranja situacijo živo in jo spreminja v neprekinjen dvoboj. Molk tukaj ni hladen, je spoštljiv. To je edino, kar ne zaostruje situacije. Če obstaja kakršna koli možnost za spravo, ne bo prišla iz medijev. Ne bo prišla z instagrama. Prišla bo tiho, če sploh, za zaprtimi vrati, brez občinstva. Tu ne gre za krivdo. Gre za čas in posledice.«

O Brooklynovem izpadu je Jane dejala: »Spregovoril je, ker je moral. A ko nekaj takega postane javno, ni več tvoje. Ljudje razčlenjujejo, zavzamejo strani, razpravljajo o motivih in zasebno bolečino spremenijo v zabavo. Tudi če je to, kar govori, res, taka odprtost ne prinaša miru. Običajno prinese samo več hrupa, več komentarjev, več pritiska.« Dodala je: »Težka resnica je, da ga bo ta izjava spremljala. Postala bo del njegove zgodbe, ali si to želi ali ne. In zdaj, ko še vedno ugotavlja, kdo sploh je zunaj družine, je to veliko breme. Za zdaj pa je za vse najbolje, da se vse skupaj pusti pri miru. Dajte času čas, da naredi tisto, česar besede ne morejo.«

Po Brooklynovem izpadu so starši na družbenih omrežjih objavili nekaj prispevkov, vendar sta se oče in mama, v skladu z nasveti strokovnjakinje, odločila ignorirati izjavo. Namesto tega sta se osredotočila na druge zgodbe, vključno s tem, da sta voščila rojstni dan Baby Spice, Emmi Bunton. Med govorom v Davosu, kjer je sodeloval na Svetovnem gospodarskem forumu, je David dejal, da so njegovi otroci delali napake na družbenih omrežjih. Povedal je: »Vedno sem govoril o družbenih omrežjih in moči družbenih omrežij … v dobrem in slabem smislu. To, do česa danes dostopajo otroci, je lahko nevarno. Ampak kar sem sam izkusil, še posebej pri svojih otrocih je, da je treba spletna omrežja uporabljati v prave namene. Svojo platformo uporabljam za svoje sledilce, za UNICEF.«

»In to je najboljši način, da ljudem pokažem, kaj se po svetu dogaja z otroki. Enako sem skušal naučiti svoje otroke, jih izobraževati. Delajo napake, ampak otrokom je dovoljeno delati napake. Tako se učijo. Včasih jim moraš dovoliti, da naredijo tudi kaj narobe.«