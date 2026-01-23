  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
FOTO: Andrew Matthews Via Reuters
FOTO: Andrew Matthews Via Reuters
M. Fl.
 23. 1. 2026 | 09:00
A+A-

Mnogi z nestrpnostjo pričakujejo, kako bosta David in Victoria Beckham odgovorila na ostro izjavo svojega sina, vendar je po mnenju strokovnjakinje za odnose z javnostmi njuna najboljša možnost, da ostaneta tiho. 26-letni Brooklyn je po mesecih ugibanj, zakaj se je oddaljil od britanskih korenin, v zapisu na instagramu brutalno kritiziral starše, navaja The Mirror. Razkril je več šokantnih dejstev in hkrati povedal, da si ne želi ponovno vzpostaviti stikov z družino. Po tem, ko je materi očital neprimerno vedenje na svoji poroki, je okrcal tudi domnevno nadzorniško vedenje staršev.

Kljub žaljivi izjavi je vrhunska PR-strokovnjakinja Jane Owen Davidu in Victorii svetovala: »Najboljše, kar lahko storita, je … nič. Resnično nič.« Jane je paru priporočila: »Brez odzivov. Brez izjav. Brez citatov v smislu ljubiva svojega sina. Brez prijateljev, ki bi govorili v njunem imenu.« Dodala je: »Vsak javni odziv, tudi nežen, ohranja situacijo živo in jo spreminja v neprekinjen dvoboj. Molk tukaj ni hladen, je spoštljiv. To je edino, kar ne zaostruje situacije. Če obstaja kakršna koli možnost za spravo, ne bo prišla iz medijev. Ne bo prišla z instagrama. Prišla bo tiho, če sploh, za zaprtimi vrati, brez občinstva. Tu ne gre za krivdo. Gre za čas in posledice.«

O Brooklynovem izpadu je Jane dejala: »Spregovoril je, ker je moral. A ko nekaj takega postane javno, ni več tvoje. Ljudje razčlenjujejo, zavzamejo strani, razpravljajo o motivih in zasebno bolečino spremenijo v zabavo. Tudi če je to, kar govori, res, taka odprtost ne prinaša miru. Običajno prinese samo več hrupa, več komentarjev, več pritiska.« Dodala je: »Težka resnica je, da ga bo ta izjava spremljala. Postala bo del njegove zgodbe, ali si to želi ali ne. In zdaj, ko še vedno ugotavlja, kdo sploh je zunaj družine, je to veliko breme. Za zdaj pa je za vse najbolje, da se vse skupaj pusti pri miru. Dajte času čas, da naredi tisto, česar besede ne morejo.«

Po Brooklynovem izpadu so starši na družbenih omrežjih objavili nekaj prispevkov, vendar sta se oče in mama, v skladu z nasveti strokovnjakinje, odločila ignorirati izjavo. Namesto tega sta se osredotočila na druge zgodbe, vključno s tem, da sta voščila rojstni dan Baby Spice, Emmi Bunton. Med govorom v Davosu, kjer je sodeloval na Svetovnem gospodarskem forumu, je David dejal, da so njegovi otroci delali napake na družbenih omrežjih. Povedal je: »Vedno sem govoril o družbenih omrežjih in moči družbenih omrežij … v dobrem in slabem smislu. To, do česa danes dostopajo otroci, je lahko nevarno. Ampak kar sem sam izkusil, še posebej pri svojih otrocih je, da je treba spletna omrežja uporabljati v prave namene. Svojo platformo uporabljam za svoje sledilce, za UNICEF.«

»In to je najboljši način, da ljudem pokažem, kaj se po svetu dogaja z otroki. Enako sem skušal naučiti svoje otroke, jih izobraževati. Delajo napake, ampak otrokom je dovoljeno delati napake. Tako se učijo. Včasih jim moraš dovoliti, da naredijo tudi kaj narobe.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKA DRAMA

Olje na ogenj priliva ljubica: »Vem, kakšna sta lahko Victoria in David Beckham.«

Nekdanja asistentka Davida Beckhama Rebecca Loos se je odzvala na zapise Brooklyna Beckhama.
21. 1. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZDRAHE DRUŽINE BECKHAM

Victoria Beckham uničila poroko in sina osramotila z »neprimernim plesom«

Da trditve najstarejšega Beckhamovega sina držijo, je potrdil eden od gostov na njegovi poroki.
20. 1. 2026 | 17:32

Več iz teme

Brooklyn BeckhamVictoria BeckhamDavid Beckhamdružbena omrežja
ZADNJE NOVICE
09:15
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste.
23. 1. 2026 | 09:15
09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
23. 1. 2026 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki