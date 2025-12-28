Dekleta, vse se vam vidi! Leta 2025 so se samozavestno sprehajale brez hlačk in nedrčka (FOTO)

Trend »golih oblek« je zaznamoval rdeče preproge skozi vse leto. Od Biance Censori, ki se je na podelitvi grammyjev pojavila povsem gola, do Sydney Sweeney, ki je s svojo kombinacijo nekatere navdušila, druge pa naravnost zgrozila – te dame se niso sramovale pokazati več, kot smo vajeni …

Teyana Taylor. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Taylor Momsen. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Charli XCX. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Brooks Nader. FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Bianca Censori. FOTO: Daniel Cole Reuters

Halle Berry pa je na Met Gali pritegnila ogromno pozornosti.

Dakota Johnson v čipkasti opravi.