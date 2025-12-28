Dekleta, vse se vam vidi! Leta 2025 so se samozavestno sprehajale brez hlačk in nedrčka (FOTO)

Trend »golih oblek« je zaznamoval rdeče preproge skozi vse leto. Od Biance Censori, ki se je na podelitvi grammyjev pojavila povsem gola, do Sydney Sweeney, ki je s svojo kombinacijo nekatere navdušila, druge pa naravnost zgrozila – te dame se niso sramovale pokazati več, kot smo vajeni …
Halle Berry pa je na Met Gali pritegnila ogromno pozornosti.
Dakota Johnson v čipkasti opravi.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.