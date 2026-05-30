TEŽAVE ZVEZNICE

Deset let skritih zdravstvenih težav Anne Hathaway: »Po operaciji sem se umirila.«

Anne letos nastopa v kar štirih filmih, med njimi tudi v dveh najbolj pričakovanih letošnjega leta.
M. Fl.
 30. 5. 2026 | 14:25
Seveda igra glavno vlogo v drugem delu filma Hudičevka v pradi, ena glavnih igralk je tudi v prihajajočem filmu Odiseja režiserja Christopherja Nolana. Zaradi teh projektov je vse leto na promocijskih turnejah in je opravila že nešteto intervjujev, v podkastu časopisa  The New York Times pa je 43-letna igralka presenetila z razkritjem o zdravstveni težavi, s katero se je spopadala v preteklosti. Imela je namreč sivo mreno.

»Morda je to preveč informacij,« je začela in nadaljevala: »Deset let sem bila napol slepa. To je tako vplivalo na moj vid, da sem bila praktično slepa na levo oko, zato sem na koncu morala na operacijo. Dokler nisem znova lahko videla celotnega spektra sploh nisem dojela, kako kritično je bilo stanje.« Igralka pravi, da se je po operaciji in ponovni pridobitvi vida umirila: »Nisem se zavedala, da mi to pravzaprav obremenjuje živčni sistem.«

Siva mrena oziroma katarakta je zameglitev očesne leče. Prirojena katarakta je genetsko pogojena ali posledica okužbe, pridobljena katarakta pa lahko nastane zaradi poškodbe očesa, obsevanja, dolgotrajne uporabe določenih zdravil, nekaterih bolezni ali drugih očesnih obolenj. Za osebe s sivo mreno je pogled skozi zamegljeno lečo pogosto podoben gledanju skozi zaledenelo ali zarošeno okno. Zamegljen vid oteži branje, nočno vožnjo ali prepoznavanje obrazne mimike, piše Gloria.hr.

