Dianin brat izlil žolč po nezvestem kralju Karlu: »Po nesreči je zvenel, kot da je zadel na loteriji« (FOTO)

Pred izidom knjige Swan Song: Diana, My Sister, ki bo izšla 22. septembra, je 62-letni Charles Spencer razkril svojo različico videnja dogajanja po smrti princese Diane leta 1997. Po njegovih besedah želi pred 30. obletnico njene smrti zapisati lastne spomine, ker so se skozi leta okoli Diane nakopičile številne zgodbe, s katerimi se ne strinja.

»Brez skrbi, kmalu jo bomo pozabili«

Med najodmevnejšimi navedbami je Spencerjev opis telefonskega pogovora z današnjim kraljem Karlom kmalu po Dianini smrti. Trdi, da je takratni princ govoril z nenavadno lahkotnim, skoraj navdušenim tonom, ki ga je sam primerjal z nekom, ki je pravkar zadel na loteriji. Spencer iz tega sklepa, da je bil del dvora ob Dianini smrti praktično olajšan. Spencer trdi tudi, da je imel občutek, da je Charles v Dianini smrti videl možnost, da bo lahko odkrito nadaljeval razmerje s Camillo Parker Bowles.

Še bolj odmeva Spencerjev opis prepira o tem, ali naj takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodita za materino krsto. Spencer je temu odločno nasprotoval, saj je menil, da si Diana ne bi želela, da bi bila otroka v takšni situaciji izpostavljena pred milijoni ljudi. Po njegovih besedah mu je najprej visoki predstavnik kraljevega dvora sporočil, da bosta princa sodelovala v procesiji. Spencer naj bi odgovoril, da se to ne bo zgodilo. Kmalu zatem ga je poklical Charles in med njima naj bi izbruhnil hud prepir. Prav takrat naj bi Charles izrekel stavek, ki je zdaj sprožil spor med Spencerjem in palačo: »Brez skrbi, kmalu jo bomo pozabili.«

Spencer pravi, da je bil nad besedami tako šokiran, da je Charlesu odvrnil, da ne more verjeti, kaj je pravkar slišal, nato pa odložil telefon. Trdi tudi, da je o pogovoru že takrat povedal družinskim članom in prijateljem, ker se mu je izjava zdela »pošastna«.

Kraljeva palača zanika: »Žalovanje lahko spremeni spomine«

Buckinghamska palača je na navedbe reagirala precej ostreje kot običajno. V izjavi je sporočila, da knjig praviloma ne komentira, vendar je kralj »pozoren na to, da lahko bolečina ob izgubi sorojenca zamegli razum, vpliva na presojo in obarva spomin na način, ki ga drugi ne prepoznajo niti mnogo let pozneje«. Spencer je odgovor palače zavrnil in vztrajal, da se pogovora spominja popolnoma pravilno.

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Spencer v knjigi opisuje tudi Dianine stiske med zakonom s Karlom. Med drugim navaja, da naj bi mu Diana nekoč povedala, da jo je še pred poroko skrbelo, ali naj poroko sploh izpelje, in da je dvomila, ali jo Charles zares ljubi. Del njegovih zapisov se dotika tudi njenih težav s prehranjevanjem in občutka zavrnitve.

Knjiga prihaja v javnost skoraj 30 let po Dianini smrti. Princesa je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu, stara komaj 36 let. Prihodnje leto bo minilo tri desetletja od tragedije. Spencer pravi, da želi z novo knjigo predvsem predstaviti svojo sestro tako, kot se je spominja sam – kot izjemno karizmatično, a tudi zelo ranljivo žensko.