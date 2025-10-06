Diddy obsojen na 50 mesecev ječe, kaznovali so ga zaradi prevoza oseb za prostitucijo

Ameriški hip hop glasbenik Sean Diddy Combs je bil obsojen na 50 mesecev zapora in 500.000 dolarjev (425.850 evrov) kazni. Obsodili so ga prevoza oseb za prostitucijo, oprostili pa resnejših obtožb kriminalnega združevanja in spolne trgovine, za kar bi lahko ostal v zaporu do konca življenja. Combs je bil v priporu že od septembra 2024, kar pomeni, da bo izpuščen čez približno tri leta.

Sodnik Arun Subramanian kljub oprostilni sodbi za huda kazniva dejanja Combsu ni odobril varščine in glasbenik je ostal zaprt v zveznem priporu do izreka kazni.

Največ zaslug za to, da je nasilnež pristal v zaporu, ima bivše dekle Cassandra Cassie Ventura. FOTO: Chris Delmas/Afp

Porota je med sodnim procesom slišala izpovedi žensk o pretepanju, siljenju v spolne orgije, zlorabah, izsiljevanju in izkoriščanju. Videla je tudi posnetek varnostne kamere, na katerem Combs pretepa in vlači za lase svoje dekle, RB-glasbenico Cassandro Cassie Ventura, ki je bila glavna priča na procesu.

Podobno kot Ventura sta o nasilju in siljenju v spolne odnose z moškimi prostituti pod psevdonimom pričali Jane in Mia. Slednja, ki je bila osebna pomočnica Combsa, je povedala, da jo je tudi posilil. Combsovi odvetniki so sodnika pred izrekom kazni pozvali, naj mu izreče le 14 mesecev zapora, kolikor je že preživel v priporu, tožilci pa so zahtevali nekaj več kot 11 let.

Priče so poročale o pretepanju, siljenju v spolne orgije, zlorabah, izsiljevanju in izkoriščanju.

Kazen kot dejavnik odvračanja

Odvetniška ekipa je za sodišče pripravila »ganljiv« video Combsovega življenja in dobrih del, tudi z izpovedmi navdušenih prič. V obsojenčevo korist je pričalo tudi šest od njegovih sedmih otrok. V izjavi ob koncu celodnevnega zaslišanja je Combs sodniku dejal, da so bila njegova dejanja ostudna, sramotna in bolna, najbolj pa mu je žal, da doslej ni mogel izraziti, kako zelo žal mu je za vse. Posebej se je opravičil Cassandri Ventura, njeni družini in vsem vpletenim, priznal, da preteklosti ne more spremeniti, in obljubil, da bo boljši človek.

Na izreku kazni je bila tudi Diddyjeva mama Janice Combs. FOTO: Leonardo Munoz/Afp

Venturova je po drugi strani sodnika v pismu zaprosila, naj ga ne posluša, ker je še vedno manipulator in nasilnež, ki se nikoli ne bo spremenil, Mia pa je dodala, da naj sodnik upošteva dejstvo, da jo Combs še vedno ogroža. Sodnik Subramanian je ob izreku sodbe dejal, da je visoka kazen potrebna kot dejavnik odvračanja in da ni prepričan, da Combs na prostosti ne bo ponovno zagrešil dejanj, zaradi katerih je bil obsojen.

Combsova odvetnica Nicole Westmoreland je avgusta dejala, da so stopili v stik s Trumpovo vlado glede pomilostitve, vendar odgovora še ni. Bela hiša pa je na vprašanje CNN odgovorila, da tega ne bodo komentirali. Trump je v intervjuju za konservativni medij Newsmax dejal, da sta se s Combsom dobro razumela, čeprav ga menda ni dobro poznal. Ker pa naj bi bil lani v času predsedniške kampanje do njega zelo sovražen, je odločitev o morebitni pomilostitvi težja.

Combs se poleg zaporne kazni sooča tudi s številnimi civilnimi tožbami o nasilju in zlorabah, ki so trajale desetletja.