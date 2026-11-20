Koncert priljubljenega bosansko-hercegovskega pevca Dina Merlina, ki bi moral 30. decembra nastopiti na splitski Rivi, je odpovedan. Po burnem odzivu javnosti in peticiji, ki jo je podpisalo kar 20.000 ljudi, je splitski župan Tomislav Šuta sprejel dokončno odločitev. Razkril je tudi, koliko bi pevec dejansko zaslužil in zakaj so se v javnosti pojavile precej višje številke.

Kot smo že poročali, je napovedani Merlinov koncert v Splitu dvignil precej prahu. V javnosti se je namreč pojavila informacija, da naj bi za nastop odšteli vrtoglavih 300.000 evrov brez DDV oziroma 375.000 evrov z DDV. To je razburilo številne prebivalce, ki so zahtevali, naj mesto denar raje nameni nakupu diagnostične naprave PET/CT za splitsko bolnišnico.

Peticija je v nekaj dneh zbrala 20.000 podpisov, pritisk na mestne oblasti pa se je stopnjeval. Zdaj je jasno, da Merlin na splitskem adventu ne bo nastopil.

Razkrili, koliko bi v resnici dobil Dino Merlin

Splitski župan Tomislav Šuta je na novinarski konferenci pojasnil, da je bil Merlinov bruto honorar predviden v višini 140.000 evrov, medtem ko se je znesek 300.000 evrov nanašal na širše produkcijske stroške adventnega programa.

Poudaril je, da ocenjeni stroški produkcije niso bili namenjeni samo Merlinovemu koncertu, temveč tudi nastopoma Jakova Jozinovića in Jelene Rozge. Postopek javnega naročanja za produkcijo še ni bil zaključen.

Kljub temu se je odločil, da koncerta ne bo. »Odločil sem se, da pogodbe z Dinom Merlinom ne bomo podpisali,« je sporočil Šuta.

Razkril je še zanimivo podrobnost. Merlinova ekipa je bila pripravljena prevzeti del produkcijskih stroškov, ocenjenih na približno 80.000 evrov. A tudi ta ponudba ni spremenila županove odločitve.

Šuta je pojasnil, da so se zaradi koncerta v javnosti pojavile delitve, ki jih ni želel poglabljati.

Žal mu je tudi tistih, ki so že rezervirali prenočišča

Župan je priznal, da mu je zaradi odpovedi žal, predvsem zaradi obiskovalcev, ki so si zaradi Merlinovega koncerta že rezervirali nastanitev v Splitu. Poudaril je, da je prisluhnil javnosti in da je odločitev dokončna. Po njegovih besedah je razprava o stroških koncerta zašla v napačno smer, saj naj bi se v javnosti razširile tudi napačne informacije.

Po odpovedi Merlinovega nastopa Split za 30. december za zdaj nima napovedanega nadomestnega koncerta.

Kaj pa denar za bolnišnico?

Pobudniki peticije so zahtevali, da bi denar namesto za koncert namenili nakupu naprave PET/CT, ki se uporablja pri diagnostiki rakavih in drugih bolezni. Vendar je Šuta poudaril, da nakup takšne medicinske opreme ni v pristojnosti mesta. Kot so splitske oblasti pojasnile že pred dnevi, je naprava vredna približno tri milijone evrov, njen nakup za splitsko bolnišnico pa naj bi v celoti financiralo hrvaško ministrstvo za zdravstvo.

Župan je dodal, da je treba sredstva, zbrana prek turistične skupnosti, porabiti namensko, torej za prireditve. Mesto obenem pričakuje dodatne prihodke od sponzorjev, zaradi katerih bi se lahko letošnji adventni program po njegovih ocenah končal celo s pozitivnim finančnim rezultatom.