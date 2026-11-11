Dobitnica oskarja neobremenjeno v deveto desetletje (FOTO)

Oskarjevka Sally Field, izjemna ameriška igralka, ki je bila za svoje vloge nagrajena s številnimi nagradami in nominacijami, je dopolnila 80 let. A podobno kot smo je navajeni v vlogah močnih, vendar večinoma skromnih žensk, je za medije pred jubilejem dejala, da si ne želi veliko. Na vprašanje, ali načrtuje posebno praznovanje, je v šali najprej odgovorila, da bi rada osvojila Mount Everest, nato pa dodala, da nima nobenih načrtov, razen preprosto preživeti ta dan. »Jutrišnji bo morda že lepši.«

Ko se staram, so moje sanje najti vloge 80-letnih žensk.

Sally Margaret Field je bila rojena 6. novembra 1946 v kalifornijskem mestu Pasadena kot hči igralke Margaret Field, rojene Morlan, in prodajalca Richarda Drydena Fielda. Na igralsko pot se je podala leta 1965, ko je nastopila v televizijski seriji Gidget. Leta 1967 je posnela prvi celovečerec The Way West, v katerem je nastopila ob Kirku Douglasu. Televizija je igrala pomembno vlogo v njeni karieri do leta 1977, ko ji je uspel preboj na velika platna s filmom Smokey in Bandit, v katerem je nastopila ob Burtu Reynoldsu. Le nekaj let pozneje je za vlogo v filmu Norma Rae dobila oskarja, drugega ji je prinesla vloga v filmu Prostori v srcu.

Med njenimi najbolj prepoznavnimi filmi so Jeklene magnolije (1989), Forrest Gump (1994) ter Bratje in sestre (2006). Marsikomu se je prikupila z vlogami v komedijah, kot sta Očka v krilu (1993) ali Blondinka s Harvarda 2 (2003), nastopila je v zgodovinski drami Lincoln (2012), ki ji je prav tako prinesla nominacijo za oskarja. Nazadnje je nastopila v letošnji filmski priredbi uspešnega romana avtorice Shelby Van Pelt Nadvse bistra bitja. Vloga ji je prinesla emmyja, ob prevzemu nagrade pa je kritizirala združitev filmskih studiev Paramount in Warner Bros.

Za vlogo v filmu Norma Rae je dobila oskarja, drugega ji je prinesla vloga v filmu Prostori v srcu.

Zaradi svoje zapuščine in pričakovanj za prihodnost si ne krati spanca, ampak živi za trenutek, kot je dejala v enem od intervjujev. »Sploh ne razmišljam o tem. Resnično razmišljam le o tem, kaj bo sledilo.« Tudi njene sanje se v vseh desetletjih niso spremenile, še vedno si želi biti igralka. »Ko se staram in sem na pragu 80. leta, so moje sanje najti vloge 80-letnih žensk.« Igralka je zagovornica pravic žensk in pravice do splava, tudi zato, ker je pri sedemnajstih letih preživela travmatičen nezakonit splav v Mehiki, prav tako se zavzema za pravice skupnosti LGBT+. Tudi njen najmlajši sin, Samuel Greis­man, je gej. Poročena je bila dvakrat, med letoma 1968 in 1975 s Stevenom Craigom, od leta 1984 do leta 1994 pa z Alanom Greismanom. Poleg Sama ima še dva sinova, Elija in Petra, vsi trije so uspešni v svetu zabavne industrije.

Zaigrala je v komediji Očka v krilu z Robinom Williamsom. FOTO: Promocijsko gradivo

Z Burtom Reynoldsom sta bila izjemen tandem. FOTO: Facebook

S soigralkami (Dolly Parton, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Daryl Hannah) v filmu Jeklene magnolije FOTO: Arhiv Studia