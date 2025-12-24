  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBROTA

Dobrodelnost za elito: toliko je treba odšteti za večerjo s Harryjem in Meghan

Vojvoda in vojvodinja Susseks sta tako predana zbiranju denarja v dobrodelne namene, da sta pripravljena en večer preživeti s popolnim neznancem, ki si to seveda lahko privošči.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
M. Fl.
 24. 12. 2025 | 09:00
2:38
A+A-

Predstavljajte si prizor: Meghan Markle vam pripoveduje, kaj vse zameri moževi družini, princ Harry pa predlaga, da pozabite preteklost in v kakšni vrhunski restavraciji s kozarcem najdražjega šampanjca nazdravite novemu letu. Če ste si kdaj želeli spoznati vojvodo in vojvodinjo Susseks, imate zdaj to priložnost. Seveda pod pogojem, da imate na računu približno osemdeset tisoč evrov viška. Po navedbah Daily Maila namreč vstopnica za večerjo, na kateri se donatorji lahko družijo s slavnim parom, stane okoli 85.000 evrov, izkupiček bo šel v dobrodelne namene.

Večerja je zamisel podjetja CharityBuzz, s katerim sodelujeta Harry in Meghan ter predstavlja nov način zbiranja sredstev za njuno dobrodelno organizacijo Archewell. Ta se je doslej zanašala predvsem na premožne anonimne donatorje in z njihovo pomočjo podpirala izbrane cilje. CharityBuzz je v svojih 20 letih delovanja v dobrodelne namene zbral okoli 555 milijonov evrov ter organiziral dobrodelne dogodke s številnimi znanimi osebnostmi, kot so George Clooney, Beyoncé in Paul McCartney. Ker večerja s parom ni javno oglaševana, se domneva, da gre za ekskluziven dogodek, ki je bil zasebno ponujen velikim igralcem, ki so že prej plačevali za druženje s slavnimi osebami. »Ljudje bodo plačali več sto tisoč dolarjev za večerjo z njima,« je vir povedal za Daily Mail.

V vsakem primeru se zdi, da prihaja do sprememb v sami strukturi fundacije Archewell, kar je potrdil tudi njen tiskovni predstavnik. »Da, v Archewellu uvajamo nekatere spremembe in kmalu, ko bo čas za to, bomo delili razburljive novice o tem, kako bomo v prihodnje izvajali filantropske dejavnosti. Veselimo se, da bomo kmalu delili več informacij,« je dejal. Leta 2020 ustanovljena fundacija je središče dobrodelnega delovanja Susseksovih. Lani sta podarila 1.174.890 evrov, prejela pa 4.789.447 evrov donacij, večinoma, 4.518.438 evrov iz enega vira. Domneva se, da od organizacije Fidelity Charitable, ameriškega sklada, ki je tudi leto prej prispeval 903.670 evrov. Za preostalimi prihodki stoji pet anonimnih posameznikov.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
FINANČNA STISKA

Oče Meghan Markle prosi za denar

Oče Meghan Markle na spletni strani zbira sredstva, s katerimi bi pokril stroške zdravljenja.
23. 12. 2025 | 14:45
Bulvar  |  Tuji trači
NAČRTI ZA PRIHODNOST

Kate Middleton snuje načrt: tako bo vplival na Meghan Markle

Z ženo princa Harryja želi najti skupno točko.
13. 12. 2025 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
V ODDDAJI PRI COLBERTU

Izžvižgani princ Harry: »Zelo neprijetno.«

Princ Harry je pri Stephenu Colbertu govoril o Donaldu Trumpu in posnel nekaj skečev.
5. 12. 2025 | 13:25

Več iz teme

princ HarryMeghan Markledonacijedobrodelnostvečerja
ZADNJE NOVICE
10:05
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVENI SISTEM

Urška Bačovnik Janša: Vladajo izredne razmere, bolniki ležijo na hodnikih

Razmere v urgentnih centrih opisuje kot nevzdržne.
24. 12. 2025 | 10:05
09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
09:44
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tri hiše, ki so letos navdušile Slovenijo – poglejte, zakaj

Tri navdihujoče arhitekturne zgodbe: alpska počitniška hiša, sodobna kraška hiša in interier, kjer imajo glavno vlogo knjige.
Aleksandra Zorko24. 12. 2025 | 09:44
09:23
Razno
NEVERJETNO

Drama v Žusterni: 39-letniku poskušali odvzeti psa, a poglejte, kaj je storil

Proti veterinarskemu inšpektorju je Koprčan naščuval psa.
24. 12. 2025 | 09:23
09:10
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Rokomet: Anžičevih 17 golov prišlo prepozno

Na pripravah rokometašev za EP 2026 bo osem igralcev 1. SRL, a le eden iz Celja PL.
Peter Zalokar24. 12. 2025 | 09:10
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
POSVOJITEV

Zavetišča komplicirajo z razlogom

Marsikdo je v želji, da bi posvojil ljubljenčka, razočaran zaradi vprašanj in dolžnosti, ki jih zahtevajo. Vendar ima ta zahtevni proces smisel.
Ajda Janovsky24. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki