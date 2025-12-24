Dobrodelnost za elito: toliko je treba odšteti za večerjo s Harryjem in Meghan

Predstavljajte si prizor: Meghan Markle vam pripoveduje, kaj vse zameri moževi družini, princ Harry pa predlaga, da pozabite preteklost in v kakšni vrhunski restavraciji s kozarcem najdražjega šampanjca nazdravite novemu letu. Če ste si kdaj želeli spoznati vojvodo in vojvodinjo Susseks, imate zdaj to priložnost. Seveda pod pogojem, da imate na računu približno osemdeset tisoč evrov viška. Po navedbah Daily Maila namreč vstopnica za večerjo, na kateri se donatorji lahko družijo s slavnim parom, stane okoli 85.000 evrov, izkupiček bo šel v dobrodelne namene.

Večerja je zamisel podjetja CharityBuzz, s katerim sodelujeta Harry in Meghan ter predstavlja nov način zbiranja sredstev za njuno dobrodelno organizacijo Archewell. Ta se je doslej zanašala predvsem na premožne anonimne donatorje in z njihovo pomočjo podpirala izbrane cilje. CharityBuzz je v svojih 20 letih delovanja v dobrodelne namene zbral okoli 555 milijonov evrov ter organiziral dobrodelne dogodke s številnimi znanimi osebnostmi, kot so George Clooney, Beyoncé in Paul McCartney. Ker večerja s parom ni javno oglaševana, se domneva, da gre za ekskluziven dogodek, ki je bil zasebno ponujen velikim igralcem, ki so že prej plačevali za druženje s slavnimi osebami. »Ljudje bodo plačali več sto tisoč dolarjev za večerjo z njima,« je vir povedal za Daily Mail.

V vsakem primeru se zdi, da prihaja do sprememb v sami strukturi fundacije Archewell, kar je potrdil tudi njen tiskovni predstavnik. »Da, v Archewellu uvajamo nekatere spremembe in kmalu, ko bo čas za to, bomo delili razburljive novice o tem, kako bomo v prihodnje izvajali filantropske dejavnosti. Veselimo se, da bomo kmalu delili več informacij,« je dejal. Leta 2020 ustanovljena fundacija je središče dobrodelnega delovanja Susseksovih. Lani sta podarila 1.174.890 evrov, prejela pa 4.789.447 evrov donacij, večinoma, 4.518.438 evrov iz enega vira. Domneva se, da od organizacije Fidelity Charitable, ameriškega sklada, ki je tudi leto prej prispeval 903.670 evrov. Za preostalimi prihodki stoji pet anonimnih posameznikov.