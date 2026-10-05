Dokumentarec o Matthewu Perryju brez njegovih Prijateljev: zato so zavrnili sodelovanje

Na male zaslone prihaja nov dokumentarec o življenju pokojnega igralca Matthewa Perryja. Ta bo pod naslovom Edino o Matthewu Perryju (The One About Matthew Perry) na ogled od konca meseca. Vendar v njem ne bo najbolj znanih oseb iz njegovega življenja: pri projektu ne sodelujejo njegovi kolegi iz kultne serije Prijatelji, znan je tudi razlog za njihovo odločitev.

Za slavno peterico je bila izguba preboleča

Po informacijah, ki jih je objavil Page Six, so producenti stopili v stik s slavno peterico v postavi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc in David Schwimmer vendar so povabilo k snemanju vsi vljudno zavrnili. Namesto njih bodo v seriji spregovorili drugi prijatelji in sodelavci, ki bodo delili svoje spomine na priljubljenega igralca. Drugi vir je pojasnil, zakaj je sodelovanje zavrnila predvsem Jennifer Aniston. Povedal je, da bi bilo zanjo pretežko o tej izgubi govoriti pred kamerami. Igralka naj ne bi želela znova podoživljati travme na tako javen način. »Ni pogojev, da bi Jen kdaj naredila kaj takega. Ne bo sedla pred kamere in začela jokati,« je povedal vir, ki je blizu igralki.

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Intimen pogled na življenje za kamerami

Dokumentarec bo na male zaslone prišel 27. oktobra, tik pred tretjo obletnico njegove tragične smrti. Pod režijo se je podpisala Mary Robertson, projekt pa obljublja vpogled v to, kdo je v resnici bil igralec, preden se je njegovo življenje tragično končalo. Njegova sestra Mia Perry Bowick bo prvič javno spregovorila o zapletenosti njegovega življenja in zapuščini, ki jo je pustil za seboj. Poleg nje bodo v dokumentarcu nastopili njegovi najboljši prijatelji iz otroštva in nekdanji predsednik NBC-ja Warren Littlefield. Cilj serije je ponuditi globoko oseben pogled na človeka, ki je upodobil Chandlerja Binga, vključno z njegovim dolgoletnim in javno izpostavljenim bojem z odvisnostjo od drog in alkohola. Igralec je v svojih spominih iz leta 2022 razkril, da je za zdravljenje odvisnosti porabil več kot devet milijonov dolarjev.

Zadnji dnevi in sodni epilog

Reševalci so Perryja oktobra 2023 našli nezavestnega v masažni kadi v njegovem domu. Pozneje so strokovnjaki ugotovili, da je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, zdravila, ki se sicer uporablja tudi pri zdravljenju depresije. V povezavi z njegovo smrtjo je policija aretirala pet ljudi, med njimi njegovega pomočnika in dva zdravnika. Vsi so dosegli dogovor o priznanju krivde, štirje od petih pa trenutno prestajajo zaporno kazen. Kljub tragičnemu koncu je Perry vedno želel pomagati drugim s tem, da je delil svojo zgodbo. Poudarjal je, da ljudje niso sami in da upanje na okrevanje vedno obstaja. Njegovi kolegi iz serije, čeprav ne sodelujejo pri novem projektu, še vedno ohranjajo spomin nanj kot na ljubljenega člana svoje "družine".