  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RASIZEM?

Dolce & Gabbana na modno brv poslala samo belce

Novo kolekcijo D & G za moške za prihodnjo sezono, ki so jo predstavili v soboto, so poimenovali Portret moškega.
Stefano Gabbana in Domenico Dolce sta bila že v preteklosti deležna tovrstnih kritik. FOTO: Stefano Rellandini Afp
Stefano Gabbana in Domenico Dolce sta bila že v preteklosti deležna tovrstnih kritik. FOTO: Stefano Rellandini Afp
R. D.
 20. 1. 2026 | 07:19
A+A-

Ta konec tedna se je v Milanu začel teden mode, na katerem so priznane svetovne modne hiše predstavile svoje jesensko-zimske kolekcije 2026/27. Tudi tokrat se je potrdilo, da gre pri modi za mnogo več kot zgolj za oblačila, saj so precej prahu dvignili manekeni, ki so nosili kreacije modne hiše Dolce & Gabbana. Novo kolekcijo D & G za moške za prihodnjo sezono, ki so jo predstavili v soboto, so poimenovali Portret moškega. A številne modne strokovnjake je zmotilo, da so bili manekeni izključno belci. Priznani modni komentator Lyas, ki ima na Instagramu 410.000 sledilcev, je v videopredstavitvi dogodka dogajanje na modni brvi označil za »50 odtenkov bele« in si za objavo prislužil številne všečke.

Rasizem?

Ni bilo prvič, da sta ustvarjalni tandem Domenico Dolce in Stefano Gabbana razburkala javnost zaradi rasnega pristopa. Leta 2012 so njihove manekenke nosile vpadljive uhane, ki jih je navdihnila kolonialna preteklost. Njihove razkošne modne oprave so dopolnili uhani v slogu kipcev temnopoltih oseb, oblečenih v elegantna oblačila. Takšne kipce dobro poznajo v Italiji, zlasti na Siciliji, od koder je doma Dolce in od koder tandem pogosto črpa navdih za svoje kreacije.

Na reviji ni bilo niti enega temnopoltega modela.

A mnoge je zmotilo, da sta te elemente vključila v modno revijo, saj so v tej potezi videli elemente rasizma. Kipci so namreč žaljivi, nekakšna romantizirana verzija suženjstva. Po koncu modne revije so se mnogi vprašali, kako je mogoče, da nihče v celotnem procesu ni podvomil o njihovi primernosti. »Nekateri bi morda trdili, da so uhani neškodljivi, celo ljubki, vendar ni nič ljubkega v tem, da dva belca prodajata mainstream uhane večinskemu netemnopoltemu občinstvu. Na reviji Dolce & Gabbana ni bilo niti enega temnopoltega modela in težko se je ne zgroziti nad očitno eksotiko, da so edini temnopolti obrazi na modni brvi le tisti v obliki uhanov,« je zapisal Guardian.

Novo kolekcijo so poimenovali Portret moškega. FOTO: Stefano Rellandini Afp
Novo kolekcijo so poimenovali Portret moškega. FOTO: Stefano Rellandini Afp

Več iz teme

Dolce &amp; Gabbanamodna revijamoškiBelci
ZADNJE NOVICE
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
PRVI GLAS PRIMORSKE

Moya je pesem poklonila staršem

Primorska pevka je glasbeno pot začela s skupino Turn Around.
Mojca Marot20. 1. 2026 | 08:06
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
20. 1. 2026 | 07:56
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43
07:35
Šport  |  Športni trači
KONTROVERZNI GLASBENIK

EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije.
20. 1. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki