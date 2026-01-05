  • Delo d.o.o.
POLBRAT

Dolga leta je bil družinska skrivnost, a z Melanio Trump bil šel na pijačo ali pico

Melania bo te dni zaznamovala leto dni, odkar je znova prva dama ZDA.
Melania Trump, prva dama ZDA, z možem Donaldom. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via AFP
Melania Trump, prva dama ZDA, z možem Donaldom. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via AFP
M. U.
 5. 1. 2026 | 11:26
 5. 1. 2026 | 12:32
2:27
A+A-

Že dolgo ni več skrivnost, da ima Melania Trump, prva dama ZDA, polbrata. Melania bo te dni obeležila leto dni, odkar je znova postala prva dama ZDA, junija pa bo minilo 20 let, odkar je postala ameriška državljanka. Že od otroštva je tesno povezana s sestro Ines, ki ji je bila tudi poročna priča na poroki leta 2005. Drugače pa je z njenim polbratom  s katerim nikoli ni bila fotografirana. Njegovo ime je Denis Cigelnjak, rojen je leta 1965 in živi v Hrastniku. Njegova mati Marija Cigelnjak je zanosila z Viktorjem Knavsom, Melanijinim očetom, in bila razočarana, ko jo je, potem ko mu je povedala, da pričakuje otroka, pozval k splavu.

»Moja mama se s tem ni strinjala, želela me je obdržati. Od njega ni želela ničesar, ker je bila zelo razočarana zaradi razpada njune zveze,« je 60-letni Cigelnjak povedal za Planet.si ter dodal, da je njegova babica poskušala prepričati mamo, naj od Knavsa zahteva preživnino. »Ded po materini strani me je preživljal 18 let, saj je moj oče ves čas pozabljal plačevati, celo takrat, ko ga je sodišče na to opomnilo.«

Novinarka, ki je prva razkrila, da ima Melania Trump polbrata, s katerim ni v stiku, je našla sodne dokumente, ki beležijo pravni spor med Knavsom in Marijo Cigelnjak, ki je z njim zanosila. Knavs je izpodbijal očetovstvo in Cigelnjakovo tožil, na koncu pa je krvni test pokazal, da je on oče.

Spremenila zgodbo in skušala krivdo preložiti na novinarko

Melania je sprva sama poskušala zanikati obstoj Cigelnjaka, pozneje pa je spremenila zgodbo in skušala krivdo preložiti na novinarko revije GQ, rekoč, da je ni razumela. Kmalu po objavi njene zgodbe v reviji je Trumpova poskušala zasejati dvom o članku prek družbenih omrežij. »V tem članku je veliko netočnosti, vključno z določenimi navedbami o moji družini in trditvami o osebnih zadevah,« je tedaj zapisala na Facebooku. Čeprav nikoli niso spregovorili, je Cigelnjak, ki ima s partnerico hčerko, dejal, da bi rad s svojim očetom in sestrama šel na pijačo ali pico, če bi se mu ponudila priložnost.

