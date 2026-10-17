Dolgih 13 let je ljubila Hugha Granta, zdaj je zaročena s kontroverznim glasbenikom (FOTO)

Kot poroča Page Six, je kontroverzni country glasbenik Billy Ray Cyrus po letu dni zveze na skrivaj zaprosil svojo izvoljenko, 61-letno igralko Elizabeth Hurley. Govorice o zaroki je sprožila kar Elizabeth sama, ko je na družabnem omrežju delila fotografijo, na kateri na prstancu leve roke pa nosi ogromen diamantni prstan.

Eden od virov blizu igralke in glasbenika, sicer očeta pevke Miley Cyrus, je za omenjeni portal povedal: »Elizabeth trenutno snema film in težko verjamem, da je ta prstan le rekvizit.« Tudi 65-letni Billy je pred dnevi na družabnem omrežju objavil zapis ter mu dodal simbol zaročnega prstana. »To so najbolj rodovitna in trdna tla, na katerih sem stal. Rad vidim, kako se ljudem uresničujejo sanje. Zelo se veselim dogodka ta konec tedna v Phoenixu,« je še zapisal. Elizabethin sin Damien Hurley je objavo všečkal in v komentar prilepil še emotikon za praznovanje.

Hurley in Cyrus sta zvezo javno razkrila lani na velikonočno nedeljo ter presenetila mnoge oboževale ter celo svoje prijatelje in družinske člane. Spoprijateljila sta se leta 2022 med snemanjem božičnega filma, prijateljstvo pa je počasi raslo in se razvilo v ljubezen po tem, ko sta februarja lani znova navezala stike.

Imeta veliko skupnega

Elizabeth Hurley je pred kratkim v enem od podkastov o njuni za mnoge nenavadni zvezi v šali dejala: »Imava veliko več skupnega, kot bi si kdo mislil. Imava enake lase. Povsem enake. Če odštejemo njegovo brado, sva pravzaprav kot dvojčka.« Dodala je: »Zanimivo je, da je Billyjeva kmetija v Tennesseeju zelo podobna moji kmetiji tukaj v Angliji, zato se vse skupaj zdi nekako povsem naravno.«

Elizabeth Hurley, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja dolgih 13 let grela posteljo stanovskega kolega Hugha Granta ter mu celo odpustil izredno javno prevaro, bo tako, v primeru, da govorice držijo, postala že četrta žena Billyja Raya Cyrusa.