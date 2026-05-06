Dolgovi Pippe Middleton: prodati mora razkošno posestvo

Sestra valižanske princese Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta se bila primorana posloviti od posesti Buckleberry Farm, ambicioznega družinskega projekta v Berkshireu, ki je združeval izlete, bivanje v naravi in otroške vsebine. Potem ko se je projekt, po pisanju britanskih medijev več let spopadal z velikimi finančnimi izgubami, sta posest, ki sta jo leta 2021 kupila za okoli 1,495 milijona evrov, prodala, kar so potrdili tudi njuni tiskovni predstavniki.

Posestvo obsega 72 hektarjev, zasnovano je kot kraj za številne dejavnosti v kombinaciji izletov, safari parka, otroškega igrišča, kavarne in glamping nastanitve. Tam so na ogled jeleni in druge živali, otroci imajo prostor za igro, med letom pa potekajo potekali sezonski dogodki, kot so velikonočni in božični programi. A čeprav je ideja imela potencial, poslovni rezultati niso dosegli pričakovanj. Po navedbah revije Hello je skupni dolg projekta do leta 2025 znašal približno 928.674 evrov, kar kaže, da ga Pippi in Jamesu ni uspelo spremeniti v trajnostno poslovanje.

Par je poskušal najti nov namen posesti. Lani sta vložila zahtevo za gradnjo vrtca na lokaciji, namenjenega otrokom od devetih mesecev do petih let, z obrazložitvijo, da bi takšna vsebina naslovila pomanjkanje zgodnje predšolske oskrbe v zahodnem Berkshireu. Na začetku je načrt dobil zeleno luč, a kmalu so se pojavile težave. Lokalni organi so namreč izrazili resne pomisleke zaradi morebitnega povečanja števila avtomobilov v okolici.

Pippa in James sta poskušala pojasniti, da je preoblikovanje dela posestva nujno za prihodnost farme in bi ji omogočilo, da bi ostala odprta za javnost ter bi lokalni skupnosti še naprej ponujala izobraževalne in rekreativne vsebine. Kljub temu je bila zahteva zavrnjena, poskus finančne stabilizacije projekta pa neuspešen. Poleg finančnih težav se je posestvo v zadnjih letih soočalo tudi s kritikami nekaterih lokalnih prebivalcev. Ti so se pritoževali nad visokimi cenami vstopnic, nekateri so trdili, da se je izgubil dostopen značaj, ki ga je farma imela prej.

Del večje družinske posesti

Buckleberry Farm je le del širše posesti Pippe in Jamesa v Berkshireu, ki obsega okoli 150 hektarjev in je ocenjena na približno 17,25 milijona evrov. Družina Middleton je močno povezana s tem območjem. Carole in Michael Middleton, starša valižanske princese, živita v bližini, v Bucklebury Manoru, georgijanski hiši iz 18. stoletja z velikim zemljiščem, bazenom in teniškim igriščem. Tam sta Pippa in James leta 2017 organizirala poročni sprejem. V bližini z ženo Alizée Thevenet in sinom Inigom živi tudi James Middleton, brat princese Kate in Pippe.