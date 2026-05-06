  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RDEČE ŠTEVILKE

Dolgovi Pippe Middleton: prodati mora razkošno posestvo

Sestra valižanske princese in njen mož se morata posloviti od ambicioznega projekta.
FOTO:
FOTO:
M. Fl.
 6. 5. 2026 | 09:00
3:07
A+A-

Sestra valižanske princese Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta se bila primorana posloviti od posesti Buckleberry Farm, ambicioznega družinskega projekta v Berkshireu, ki je združeval izlete, bivanje v naravi in otroške vsebine. Potem ko se je projekt, po pisanju britanskih medijev več let spopadal z velikimi finančnimi izgubami, sta posest, ki sta jo leta 2021 kupila za okoli 1,495 milijona evrov, prodala, kar so potrdili tudi njuni tiskovni predstavniki.

Posestvo obsega 72 hektarjev, zasnovano je kot kraj za številne dejavnosti v kombinaciji izletov, safari parka, otroškega igrišča, kavarne in glamping nastanitve. Tam so na ogled jeleni in druge živali, otroci imajo prostor za igro, med letom pa potekajo potekali sezonski dogodki, kot so velikonočni in božični programi. A čeprav je ideja imela potencial, poslovni rezultati niso dosegli pričakovanj. Po navedbah revije Hello je skupni dolg projekta do leta 2025 znašal približno 928.674 evrov, kar kaže, da ga Pippi in Jamesu ni uspelo spremeniti v trajnostno poslovanje.

Par je poskušal najti nov namen posesti. Lani sta vložila zahtevo za gradnjo vrtca na lokaciji, namenjenega otrokom od devetih mesecev do petih let, z obrazložitvijo, da bi takšna vsebina naslovila pomanjkanje zgodnje predšolske oskrbe v zahodnem Berkshireu. Na začetku je načrt dobil zeleno luč, a kmalu so se pojavile težave. Lokalni organi so namreč izrazili resne pomisleke zaradi morebitnega povečanja števila avtomobilov v okolici.

Pippa in James sta poskušala pojasniti, da je preoblikovanje dela posestva nujno za prihodnost farme in bi ji omogočilo, da bi ostala odprta za javnost ter bi lokalni skupnosti še naprej ponujala izobraževalne in rekreativne vsebine. Kljub temu je bila zahteva zavrnjena, poskus finančne stabilizacije projekta pa neuspešen. Poleg finančnih težav se je posestvo v zadnjih letih soočalo tudi s kritikami nekaterih lokalnih prebivalcev. Ti so se pritoževali nad visokimi cenami vstopnic, nekateri so trdili, da se je izgubil dostopen značaj, ki ga je farma imela prej.

Del večje družinske posesti

Buckleberry Farm je le del širše posesti Pippe in Jamesa v Berkshireu, ki obsega okoli 150 hektarjev in je ocenjena na približno 17,25 milijona evrov. Družina Middleton je močno povezana s tem območjem. Carole in Michael Middleton, starša valižanske princese, živita v bližini, v Bucklebury Manoru, georgijanski hiši iz 18. stoletja z velikim zemljiščem, bazenom in teniškim igriščem. Tam sta Pippa in James leta 2017 organizirala poročni sprejem. V bližini z ženo Alizée Thevenet in sinom Inigom živi tudi James Middleton, brat princese Kate in Pippe.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ZASEBNOST

Neobičajna prepoved izzvala spor: vpletena je sestra Kate Middleton

Če sta hotela ali ne, Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta se znašla v središču sosedskega spora.
29. 10. 2024 | 11:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Brat Kate Middleton o sestri: po srečanju s princem je postala drugačna

James Middleton v svoji knjigi spominov ponuja vpogled v zakulisje življenja valižanske princese.
23. 9. 2024 | 05:25
Bulvar  |  Tuji trači
POMOČ MAME

Razkrivamo šokantne podrobnosti ozadja: Kate Middleton ni bila vedno priljubljena

Kate Middleton, za razliko od njene sestre Pippe, sošolke niso marale.
26. 5. 2024 | 15:00

Več iz teme

Pippa MiddeltonJames Matthewsposelposestkraljeva družina
ZADNJE NOVICE
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
PRAVI HIT

Film Hudičevka v Pradi 2 že podira rekorde, v kino derejo predvsem ...

Najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep.
6. 5. 2026 | 10:16
10:14
Novice  |  Slovenija
SKRITA NEVARNOST V KLETEH IN SKLADIŠČIH

Hantavirus v središču pozornosti: kako nevaren je virus in kakšni so simptomi

Cepiva proti tej bolezni zaenkrat še ni na voljo.
6. 5. 2026 | 10:14
09:51
Šport  |  Športni trači
VOZIL TUDI BREZ IZPITA

Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

Slovenski najstnik je velik up svetovnega športnega avtomobilizma.
Roman Turnšek6. 5. 2026 | 09:51
09:27
Bralci
RJAVKASTE OBLOGE V BAZENIH

Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije bazenov z rjavkastimi madeži in oblogami, zaskrbljen bralec pa nam je posredoval tudi svoje fotografije.
Kaja Grozina6. 5. 2026 | 09:27
09:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAHTEVA ODŠKODNINO

Medicinska sestra trdila, da možganske kapi niso prepoznali

Ženska je dejala, da jo je sestra po kapi poslala nazaj v sobo.
Jure Predanič6. 5. 2026 | 09:22
09:05
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Melani Mekicar: Zagotovo do Pahorja ne bova nežna

Nova voditeljica Talentov Melani Mekicar o karieri, prepoznavnosti in sanjskih vlogah, ki jih še želi uresničiti.
Teja Roglič6. 5. 2026 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki