DRUŽINA TRUMP

Donald Trump mlajši se želi poročiti v Beli hiši, to bo prva poroka v zadnjih 50 letih

Poroke v Beli hiši so zelo redke in praviloma rezervirane za najožje družinske člane predsednikov. Ena najbolj znanih je bila leta 1971, ko se je Tricia Nixon, hči predsednika Richarda Nixona, poročila z Edwardom Finchom Coxom v znamenitem Rose Gardenu.
Bela hiša FOTO: Reuters
G. P.
 6. 4. 2026 | 16:02
2:48
A+A-

Nato je minilo več kot 50 let brez tovrstnega dogodka, vse do leta 2022, ko se je Naomi Biden, vnukinja predsednika Joeja Bidna, poročila s Petrom Nealom na južni zelenici Bele hiše. Prav zaradi strogega protokola in visokih varnostnih zahtev so takšne poroke izjemno redke in vedno pritegnejo veliko pozornosti javnosti.

image_alt
Je šel Trump tokrat predaleč? Takole se je lotil francoskega predsednika (VIDEO)

Donald Trump Jr., najstarejši sin nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, in socialistka Bettina Anderson sta decembra 2025 javnosti sporočila novico o zaroki, že takoj pa sta začela tudi priprave na poroko. Par ne skriva, da si močno želi privilegija poroke v Beli hiši. Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo poroka potekala v predsednikovi zasebni rezidenci Mar-a-Lago na Floridi, sta onadva proti, Bela hiša pa naj bi prošnjo za poroko že resno obravnavala. Kot dodaja vir blizu revije People, naj bi si bodoča mladoporočenca s to potezo v javnosti odprla poti do kakšne morebitne prihodnje politične vloge, ne glede na to, ali bi se Don Jr. kdaj odločil za predsedniško kandidaturo ali morda kako drugo politično pot.

Del Bele hiše je trenutno v gradbišču. FOTO: Reuters
Vse je odvisno od časovnice obnove dela Bele hiše

Odločitev za dovoljenje poroke v Beli hiši naj bi bila najbolj odvisna od obnove Vzhodnega krila, ki ga je predsednik Trump oktobra 2025 porušil, da bi začel gradnjo dolgo obljubljene večnamenske dvorane. 31. marca je zvezni sodnik začasno ustavil projekt, saj je odločil, da predsednik ni lastnik stavbe in da je za nadaljevanje potrebna odobritev Kongresa. Če bo dvorana dokončana pred koncem Trumpovega mandata leta 2029, bi se poroka dejansko lahko odvila v njej.

Predsednik Trump je bil po poročanju virov vesel novice. Po težavah z Don Jr-jevo prejšnjo partnerico, Kimberly Guilfoyle, je Trump navdušen nad Bettino in želi sinu obilo sreče v novem partnerstvu. Bettina se je v javnosti ob predsedniku Trumpu že pojavila, saj je bila februarja na State of the Union sedeča tik za Donom Jr., v družbi drugih članov družine Trump. Don Jr. je bil pred tem poročen z Vanesso Trump 12 let, skupaj imata pet otrok, med njimi 17-letno hčerko Kai, ki je golfistka in influencerka. Vanessa je trenutno v zvezi s profesionalnim golfistom Tigerjem Woodsom. Bettina, hči bančnika in manekenke iz Palm Beacha, še nikoli ni bila poročena in nima otrok.

Več iz teme

Donald Trump mlajšiBela hišaporokaZDA
14:42
Šport  |  Odmevi
GROZLJIVO

Nogometaš, ki je nekdanjo partnerico razkosal in vrgel psom, znova na igrišču

Po koncu nogometne kariere se namerava podati v politiko: »Ni možnosti, da ne bi bil desničar,« je razkril za medije.
6. 4. 2026 | 14:42
14:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMARNOST

V živalskem vrtu volk poškodoval otroka, starša nepozorna zaradi visenja na telefonu

V živalskem vrtu v ameriški Pensilvaniji je 17-mesečni otrok utrpel lažje poškodbe, potem ko je skozi ograjo segel naravnost v gobec volka. Po navedbah policije naj bi bila starša med incidentom zatopljena v mobilna telefona, zato dogajanja nista opazila pravočasno.
6. 4. 2026 | 14:24
14:00
Lifestyle  |  Polet
NEZNANA BOLEČINA

Kako nas napačen odnos do bolečine počasi zlomi

Moderni ljudje imajo »debelo kožo«. So manj občutljivi na druge, na vplive močnih stimulansov okolja (reklame, mediji, trgovina, hrup) in na sami sebe.
6. 4. 2026 | 14:00
13:42
Novice  |  Svet
KORUPCIJA

Kraljestvo Viktorja Orbana: njegov najboljši prijatelj, vodovodar, je najbogatejši Madžar (FOTO)

Madžarski premier Viktor Orban se pred volitvami ponovno sooča z očitki o sistemski korupciji in bogatenju svojega ožjega kroga. Medtem ko sam uradno navaja skromno premoženje, so njegov oče, zet in tesni sodelavci med njegovim predsedovanjem postali milijonarji oziroma celo milijarderji.
6. 4. 2026 | 13:42
13:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Groza v Škofji Loki! To je 52-letnik počel partnerici

Odredili so mu prepoved približevanja.
6. 4. 2026 | 13:15

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
