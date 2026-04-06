Donald Trump mlajši se želi poročiti v Beli hiši, to bo prva poroka v zadnjih 50 letih

Nato je minilo več kot 50 let brez tovrstnega dogodka, vse do leta 2022, ko se je Naomi Biden, vnukinja predsednika Joeja Bidna, poročila s Petrom Nealom na južni zelenici Bele hiše. Prav zaradi strogega protokola in visokih varnostnih zahtev so takšne poroke izjemno redke in vedno pritegnejo veliko pozornosti javnosti.

Donald Trump Jr., najstarejši sin nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, in socialistka Bettina Anderson sta decembra 2025 javnosti sporočila novico o zaroki, že takoj pa sta začela tudi priprave na poroko. Par ne skriva, da si močno želi privilegija poroke v Beli hiši. Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo poroka potekala v predsednikovi zasebni rezidenci Mar-a-Lago na Floridi, sta onadva proti, Bela hiša pa naj bi prošnjo za poroko že resno obravnavala. Kot dodaja vir blizu revije People, naj bi si bodoča mladoporočenca s to potezo v javnosti odprla poti do kakšne morebitne prihodnje politične vloge, ne glede na to, ali bi se Don Jr. kdaj odločil za predsedniško kandidaturo ali morda kako drugo politično pot.

Del Bele hiše je trenutno v gradbišču. FOTO: Reuters

Vse je odvisno od časovnice obnove dela Bele hiše

Odločitev za dovoljenje poroke v Beli hiši naj bi bila najbolj odvisna od obnove Vzhodnega krila, ki ga je predsednik Trump oktobra 2025 porušil, da bi začel gradnjo dolgo obljubljene večnamenske dvorane. 31. marca je zvezni sodnik začasno ustavil projekt, saj je odločil, da predsednik ni lastnik stavbe in da je za nadaljevanje potrebna odobritev Kongresa. Če bo dvorana dokončana pred koncem Trumpovega mandata leta 2029, bi se poroka dejansko lahko odvila v njej.

Predsednik Trump je bil po poročanju virov vesel novice. Po težavah z Don Jr-jevo prejšnjo partnerico, Kimberly Guilfoyle, je Trump navdušen nad Bettino in želi sinu obilo sreče v novem partnerstvu. Bettina se je v javnosti ob predsedniku Trumpu že pojavila, saj je bila februarja na State of the Union sedeča tik za Donom Jr., v družbi drugih članov družine Trump. Don Jr. je bil pred tem poročen z Vanesso Trump 12 let, skupaj imata pet otrok, med njimi 17-letno hčerko Kai, ki je golfistka in influencerka. Vanessa je trenutno v zvezi s profesionalnim golfistom Tigerjem Woodsom. Bettina, hči bančnika in manekenke iz Palm Beacha, še nikoli ni bila poročena in nima otrok.