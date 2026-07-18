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OBOŽUJE NOGOMET

Donald Trump navdušil z anekdoto o sinu Barronu (VIDEO)

Ameriški predsednik je dejal, da Barron obožuje nogomet in je menda tudi dober nogometaš.
Barron je starša močno prerasel. FOTO: Profimedia
Barron je starša močno prerasel. FOTO: Profimedia
B. K. P.
 18. 7. 2026 | 17:19
 18. 7. 2026 | 18:05
2:04
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Barron Trump, najmlajši otrok ameriškega predsednika Donalda Trumpa in edini, ki se je 80-letniku rodil v zakonu z Melanio, se nerad javno izpostavlja. Odkar je njegov oče še v drugo postal predsednik, se je 20-letni študent udeležil le treh uradnih dogodkov, tudi na ulicah New Yorka, kjer živi in študira, ga paparaci redko ujamejo v svoje objektive. Njegovo življenje in vse, kar je povezano z njim, je zato ovito v tančico skrivnosti, ki jo tu in tam predre le kakšna izjava njegovih staršev, ki sta na sina seveda neizmerno ponosna in takšnega ponosa pač ne moreta vedno in povsod skrivati.

Tako je denimo na nedavni tiskovni konferenci predsednik Trump razkril, da Barron obožuje nogomet in se z žogo na zelenici menda tudi dobro znajde. »Barron je dober nogometaš. A morda ne tako zelo hiter. Je zelo visok. In sem ga vprašal, kaj bi storil, če bi ga na igrišču prehitel igralec iz, ne vem, Španije, Argentine, Francije, Anglije. Odgovoril je, da zna z žogo, da jo zelo dobro vodi. ’Vem,’ sem rekel, ’ampak, kaj če je hitrejši od tebe, kaj boš storil?’ ’Oče, nikoli me ne bo prehitel,’ je rekel, ko sem ga vprašal, kaj se bo zgodilo, če ga pa vseeno bi prehitel, na vprašanje ni hotel odgovoriti,« je Trump z anekdoto nasmejal zbrane na novinarski konferenci.

Barron naj bi bil sicer visok dobra dva metra, koliko natanko, ni znano, je pa iz fotografij, na katerih se pojavlja z mamo in očetom, razvidno, da je precej višji od obeh. Donald glede na uradna poročila v višino meri 190 centimetrov, podobno visoka pa je, ko obuje salonarje, tudi Melania. Povprečna višina nogometašev medtem znaša okrog 183 centimetrov, odvisno od pozicije, na kateri igrajo, najvišji pa je običajno seveda vratar.

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