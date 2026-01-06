  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georga Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
FOTO: Jim Watson/ Afp

FOTO: Jim Watson/ Afp

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

 FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

 FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Jim Watson/ Afp
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
 FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 6. 1. 2026 | 13:25
3:39
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump in hollywoodski igralec George Clooney sta zaradi različnih osebnih in političnih prepričanj že vrsto let v sporu. Ta se je zaostril ob koncu lanskega in začetku novega leta, in sicer potem ko so ameriški mediji poročali, da so George Clooney, njegova žena Amal in njuna otroka konec decembra 2025 pridobili francosko državljanstvo. Novica je Trumpu služila kot izgovor za novo ostro in vulgarno objavo na njegovi družbeni mreži Truth Social. V njej je zapisal:

»Dobre novice! George in Amal Clooney, dva najbolj neuspešna politična prognostika vseh časov, sta pravkar postala državljana Francije, države, ki se žal spopada s hudimi težavami zaradi kriminala, ki je posledica popolnoma katastrofalnega upravljanja z imigracijo, ravno tako kot smo mi spali pod Joejem Bidnom. Se spomnite, ko je Clooney po zdaj že zloglasni debati zapustil Joeja in se preusmeril k drugi kandidatki, Jamali (K!)? Clooney je dobil več pozornosti zaradi politike kot zaradi svojih zelo redkih in popolnoma povprečnih filmov. Nikoli ni bil prava filmska zvezda, bil je samo povprečen tip, ki se je nenehno pritoževal nad zdravo pametjo v politiki. Naredimo Ameriko spet veliko!«

Nekaj dni kasneje je Clooney odgovoril, vendar le z dvema stavkoma, brez osebnih žaljivk: »Popolnoma se strinjam s predsednikom Trumpom, moramo spet narediti Ameriko veliko. Začeli bomo novembra,« je zapisal igralec, ob tem se je poigral s Trumpovim sloganom naredimo Ameriko spet veliko in očitno namigoval na politično spremembo ter volitve v kongres novembra 2026.

 FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
 FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Družina Clooney že vrsto let preživlja velik del svojega časa v Franciji, kjer ima posestvo v Provansi, pridobitev državljanstva pa je bila predstavljeno kot logično nadaljevanje njihovega življenja v Evropi. Imajo tudi hišo na jezeru Como v Italiji, Francijo pa vidijo kot naravno podaljšanje evropskega načina življenja. »Obožujem Evropo, ker tam obstaja občutek ravnovesja med delom in življenjem. Želimo živeti v kraju, kjer lahko izstopimo iz hiše, gremo na sprehod ali na kosilo, ne da bi nas nekdo fotografiral ali nam sledil. Najina otroka si zaslužita čim bolj normalno otroštvo,« je igralec nekoč komentiral odločitev, da z družino preživlja več časa v Evropi kot v ZDA.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Trump je vse to interpretiral politično. V njegovi interpretaciji gre za simboličen odhod osebe, ki javno komentira ameriško politiko in kritizira republikance. Dodatno težo zgodbi dodaja dejstvo, da je Clooney v zadnjih letih aktivno sodeloval v političnem prostoru: odprto je kritiziral Donalda Trumpa, podpiral demokrate in v enem trenutku celo pozval Joeja Bidna, naj se umakne iz predsedniške tekme. Ta poteza je Trumpu pogosto služila kot argument proti Demokratski stranki in proti samemu Clooneyju.

To ni prvič, da sta igralec in predsednik javno vstopila v konflikt. Clooney je dolgoletni kritik Trumpove politike, še posebej ko gre za demokratične institucije, medije in javni diskurz. Trump pa je igralca večkrat imenoval za drugorazrednega in politično nepomembnega ter ga umeščal v tisto, kar imenuje hollywoodska liberalna elita. Zanimivo je, da je Clooney v prejšnjih intervjujih omenjal, da sta imela on in Trump pred vstopom slednjega v politiko korekten, skoraj prijateljski odnos. Ta se je porušil, ko je Trump začel politično kariero in ko sta se njuna prepričanja popolnoma razšla, piše The Independent.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Odločitev zakoncev Clooney: po novem sta državljana te države

George Clooney in Amal Clooney v novo leto vstopata s pomembnim mejnikom.
31. 12. 2025 | 09:36
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNO

Hud udarec za Georgea Clooneyja: »Zelo jo bom pogrešal.«

George Clooney žaluje za starejšo sestro Adelie »Ado« Zeidler.
22. 12. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODLOČITEV

George Clooney uvedel strogo pravilo: v teh prizorih ga ne bomo več videli

Zvezdnik je razkril, da je sprejel odločitev, ki bo morda razočarala oboževalke, pa tudi njegove hollywoodske kolegice.
15. 12. 2025 | 13:25

Več iz teme

Donald TrumpGeorge Clooneyameriške volitvespor
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georga Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
6. 1. 2026 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

V Dolenjskih Toplicah so razdelili termalčke (FOTO)

Dolenjci so dan po božiču izvedli tradicionalni festival. Sodelovalo je šest ansamblov in vsi so prejeli eno od nagrad.
Mojca Marot6. 1. 2026 | 13:10
13:06
Novice  |  Slovenija
POLITIČNO KADROVANJE

Tašner Vatovec že pri Hanu, Asta Vrečko z Levico šokirana! »Lahko samo obnemim«

Matej T. Vatovec verjame, da bo njegova odločitev za prestop v SD prispevala h krepitvi levice v Sloveniji. Asta Vrečko: Izdal je stranko zaradi osebnih interesov.
6. 1. 2026 | 13:06
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ROMANTIKA NA VRHUNCU

Poročna slavja naših zvezdnikov: lani jih res ni manjkalo (Suzy)

Lansko je bilo leto mnogih odmevnih svatb.
6. 1. 2026 | 13:00
12:47
Novice  |  Svet
TURISTI UJETI V JEMNU

Slovenska turistka obtičala na rajskem otoku po zaostritvi spopadov

Turisti bodo od srede lahko zapustili jemenski otok Sokotra.
6. 1. 2026 | 12:47
12:45
Lifestyle  |  Praznično
ČUDOVITE

Jaslice v slovenskih narodnih nošah (FOTO)

Postavljene so najmanj do današnjih sv. treh kraljev, najdlje pa do svečnice. V Selščku lahko vidite tudi Gasparijeve jaslice v človeški velikosti.
6. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki