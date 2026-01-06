Donald Trump vulgarno nad Georga Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Ameriški predsednik Donald Trump in hollywoodski igralec George Clooney sta zaradi različnih osebnih in političnih prepričanj že vrsto let v sporu. Ta se je zaostril ob koncu lanskega in začetku novega leta, in sicer potem ko so ameriški mediji poročali, da so George Clooney, njegova žena Amal in njuna otroka konec decembra 2025 pridobili francosko državljanstvo. Novica je Trumpu služila kot izgovor za novo ostro in vulgarno objavo na njegovi družbeni mreži Truth Social. V njej je zapisal:

»Dobre novice! George in Amal Clooney, dva najbolj neuspešna politična prognostika vseh časov, sta pravkar postala državljana Francije, države, ki se žal spopada s hudimi težavami zaradi kriminala, ki je posledica popolnoma katastrofalnega upravljanja z imigracijo, ravno tako kot smo mi spali pod Joejem Bidnom. Se spomnite, ko je Clooney po zdaj že zloglasni debati zapustil Joeja in se preusmeril k drugi kandidatki, Jamali (K!)? Clooney je dobil več pozornosti zaradi politike kot zaradi svojih zelo redkih in popolnoma povprečnih filmov. Nikoli ni bil prava filmska zvezda, bil je samo povprečen tip, ki se je nenehno pritoževal nad zdravo pametjo v politiki. Naredimo Ameriko spet veliko!«

Nekaj dni kasneje je Clooney odgovoril, vendar le z dvema stavkoma, brez osebnih žaljivk: »Popolnoma se strinjam s predsednikom Trumpom, moramo spet narediti Ameriko veliko. Začeli bomo novembra,« je zapisal igralec, ob tem se je poigral s Trumpovim sloganom naredimo Ameriko spet veliko in očitno namigoval na politično spremembo ter volitve v kongres novembra 2026.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Družina Clooney že vrsto let preživlja velik del svojega časa v Franciji, kjer ima posestvo v Provansi, pridobitev državljanstva pa je bila predstavljeno kot logično nadaljevanje njihovega življenja v Evropi. Imajo tudi hišo na jezeru Como v Italiji, Francijo pa vidijo kot naravno podaljšanje evropskega načina življenja. »Obožujem Evropo, ker tam obstaja občutek ravnovesja med delom in življenjem. Želimo živeti v kraju, kjer lahko izstopimo iz hiše, gremo na sprehod ali na kosilo, ne da bi nas nekdo fotografiral ali nam sledil. Najina otroka si zaslužita čim bolj normalno otroštvo,« je igralec nekoč komentiral odločitev, da z družino preživlja več časa v Evropi kot v ZDA.

FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Trump je vse to interpretiral politično. V njegovi interpretaciji gre za simboličen odhod osebe, ki javno komentira ameriško politiko in kritizira republikance. Dodatno težo zgodbi dodaja dejstvo, da je Clooney v zadnjih letih aktivno sodeloval v političnem prostoru: odprto je kritiziral Donalda Trumpa, podpiral demokrate in v enem trenutku celo pozval Joeja Bidna, naj se umakne iz predsedniške tekme. Ta poteza je Trumpu pogosto služila kot argument proti Demokratski stranki in proti samemu Clooneyju.

To ni prvič, da sta igralec in predsednik javno vstopila v konflikt. Clooney je dolgoletni kritik Trumpove politike, še posebej ko gre za demokratične institucije, medije in javni diskurz. Trump pa je igralca večkrat imenoval za drugorazrednega in politično nepomembnega ter ga umeščal v tisto, kar imenuje hollywoodska liberalna elita. Zanimivo je, da je Clooney v prejšnjih intervjujih omenjal, da sta imela on in Trump pred vstopom slednjega v politiko korekten, skoraj prijateljski odnos. Ta se je porušil, ko je Trump začel politično kariero in ko sta se njuna prepričanja popolnoma razšla, piše The Independent.