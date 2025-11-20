Doris Dragović po nedavni operaciji: ostaja optimistična

Slavna Splitčanka Doris Dragović je že od osemdesetih let v samem vrhu glasbene scene bivše Jugoslavije. Njen edinstveni vokal in brezčasni hiti so zaznamovali številne generacije, pred kratkim pa je prestala operacijo sive mrene, s katero je odpravila težavo s slabšim vidom, ki jo je spremljala že nekaj časa.

Glasbenica kot vedno ohranja pozitiven duh in svoj prepoznavni smisel za humor.

»O ja, vidim mozolj, vidim vse, kar se dogaja, da, da. Ta mrena je bila nekaj, kar je bilo treba rešiti. In ker zaupam doktorju Gabriću, je on odločal o vsem,« je povedala za hrvaški In Magazin in razkrila, da je zdaj z njenim vidom vse v redu.

Po uspešni operaciji ena največjih hrvaških glasbenih div nadaljuje v svojem običajnem ritmu, s polno energije, nasmeškov in načrtov za nove projekte.

Tudi po 43 letih na glasbeni sceni še vedno nastopa s polno močjo. Legendarna pevka bo do konca leta izdala novi album, prvega po 16. letih. Ta nastaja v sodelovanju z Ivanom Huljićem, ki ga izjemno ceni in je zanjo kot drugi sin.