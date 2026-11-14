Dragan Kojić Severine ni želel za snaho, to pa pravi o sinovi novi izbranki

Pisali smo, da je bivši mož dalmatinske zvezdnice Severine Igor Kojić še tretjič izrekel usodni 'da'. Sin pevca Dragana Kojića je večno zvestobo tokrat obljubil 27-letni Rečanki Nikolini Šaponji, s katero pričakujeta tudi otroka. Poroka je bila skrivna, še pred dnevi, ko so novico o veselem dogodku objavili srbski mediji, se ni vedelo niti, kdaj sta se bodoča starša vzela, niti kje, zdaj pa je nekaj podrobnosti le razkril Igorjev oče. »Moj sin Igor in moja draga in lepa snaha Nikolina sta se odločila, da svojo iskreno ljubezen kronata s civilno poroko. Bilo je to včeraj in želela sta, da bi bili z njima le njuni priči. Vse sta organizirala na najlepši možen način. Videl sem nekaj posnetkov in bili so mi zelo všeč. Ni bilo velikega pompa, ampak je bilo vse, kot mora biti,« je po poročanju portala Blic dejal Dragan Kojić, ki že komaj čaka, da postane dedek.

»Kmalu bodo čudovita družina, pravzaprav sta Igor in Nikolina že zdaj čudovita družina. Jaz pa se pripravljam na eno najpomembnejših vlog v življenju. Želim biti veder, dober in aktiven dedek. Torej je to šele začetek,« je dejal navdušeni glasbenik. Razkril je tudi, da mladoporočenca načrtujeta še en poročni obred, tokrat cerkvenega, ki naj bi bil prihodnje leto.

»Prihaja še ena poroka. Osebno mislim, da je tista pred Bogom, cerkvena poroka, še pomembnejša. Zdaj razmišljam in govorim namesto njiju, ampak prepričan sem, da tudi onadva razmišljata enako. Zagotovo bo prihodnje leto. Hvala bogu, imamo veliko razlogov za praznovanje in lepih trenutkov, ki se bodo zgodili prihodnje leto. Onadva sta mlada, prihodnost je pred njima in sama odločata o svojem življenju. In jaz sem tukaj, da jima vedno pomagam, v vsakem trenutku, tako materialno kot duhovno,« je še dejal Kojić starejši in razkril tudi, kaj si misli o novi snahi.

»Odlično se razumeva! Je čudovita oseba in prihaja iz čudovite družine. Prepričan sem, da je njuna ljubezen iskrena. Nikolina je resnično lepo dekle, zdaj ženska, z nežno naravo. Menim, da sta resnično na isti valovni dolžini ter na pravi poti do svetle prihodnosti. Iskreno jima želim veliko sreče,« je zaključil novopečeni tast, ki je, ko je njegov sin še ljubil Severino, dejal, da si priljubljene pevke ni želel za snaho, motila pa ga je predvsem starostna razlika, Severina je bila od Igorja namreč starejša 15 let.