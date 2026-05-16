OGROMNI STROŠKI

Drago življenje v Montecitu: Meghan in Harry potrebujeta milijone

Viri blizu para trdijo, da stroški življenja v Kaliforniji na zakonca Susseks vršijo resen pritisk.
M. Fl.
 16. 5. 2026 | 13:25
Meghan Markle naj bi postala glavni finančni steber družine Susseks, poroča Page Six, ki se sklicuje na vire blizu para. Po tem, ko se njena znamka As Ever brez partnerstva z Netflixom razvija samostojno, se vojvodinja vse bolj osredotoča nanjo, na naložbe in komercialne projekte. Po navedbah virov finančni položaj družine Harryja in Meghan namreč ni tako brezskrben, kot se zdi na prvi pogled.

»Denarja je vse manj,« je eden od virov, drugi pa trdi, da par za letne stroške življenja v Montecitu potrebuje najmanj šest milijonov dolarjev. Približno tri milijone dolarjev naj bi šlo zgolj za zasebno zavarovanje družine, vključno z otrokoma Archiejem in Lilibet, poleg tega so tu še izdatki za njuno razkošno vilo, vredno okoli 15 milijonov dolarjev. Meghan vse bolj gradi svojo poslovno pot, medtem ko se princ Harry še naprej ukvarja predvsem s humanitarnimi projekti, kot so Igre nepremagljivih in delo na področju duševnega zdravja.

Page Six še navaja, da se vojvodinja opira na mrežo vplivnih poslovnih prijateljic, med njimi podjetnico Jamie Kern Limo in investitorko Amy Griffin. Pred kratkim je na instagramu objavila promocijski video za As Ever, v katerem se pojavlja v skrbno režiranih prizorih s sadjem, cvetjem in izdelki svoje blagovne znamke. Objava je opazna zaradi luksuznih detajlov, vključno z drago diamantno ogrlico ter zaradi časa objave: v obdobju, ko se znova razpravlja o njeni poslovni strategiji.

Meghan je prejšnji mesec postala investitorka in ena od obrazov platforme OneOff, ki uporablja umetno inteligenco za modno iskanje in nakupovanje. Na platformi lahko uporabniki pregledujejo in kupujejo oblačila, navdihnjena z njenim osebnim slogom, vojvodinja pa naj bi prejemala delež od prodaje. Po navedbah virov naj bi bilo več kot dvajset izdelkov, povezanih z njenimi nedavnimi modnimi izbori v Avstraliji, po objavi na platformi razprodanih. Soustanovitelj OneOffa Emir Talu je za vplivno modno revijo Women’s Wear Daily dejal, da je stran z Meghaninimi modnimi kombinacijami v prvih treh dneh dosegla več kot milijon ogledov.

Med njenimi bolj odmevnimi nastopi je bilo tudi sodelovanje na dogodku za promocijo dobrega počutja Her Best Life Retreat v Sydneyju, kjer so gostje plačevali tudi do 3199 dolarjev. Ob tem so se pojavile kritike, ker naj bi vojvodinja na dogodku ostala le približno dve uri. Njene komercialne aktivnosti so ponovno odprle razpravo o ravnotežju med blagovno znamko Susseks, humanitarnim delom in zaslužkom. Medtem ko nekateri menijo, da ima Meghan pravico unovčevati svoj vpliv in slog, drugi opozarjajo, da bi to lahko zasenčilo filantropsko podobo, ki jo poskušata graditi skupaj s Harryjem.

Princ Harry medtem nadaljuje projekte, ki so mu že leta pri srcu osebno. Še naprej je povezan z Igrami nepremagljivih, tekmovanjem za ranjene in bolne vojake ter veterane, od leta 2021 je naveden tudi kot direktor za družbeni vpliv v začetniškem start-up podjetju  BetterUp, usmerjenem v duševno zdravje. Page Six poroča, da je bila njegova letna plača ocenjena na okoli milijon dolarjev, čeprav je njegova dejanska vloga v podjetju pogosto predmet vprašanj.

Pojavljajo se tudi govorice, da bi se Meghan lahko vrnila k igranju, vendar viri te trditve zanikajo. Za zdaj je jasno le to: po letih iskanja ravnovesja med javnim življenjem, filantropijo in zasebnim poslom Meghan vse bolj gradi svojo komercialno stran podobe. Če trditve virov o izdatkih držijo, bi ta poslovna smer lahko postala pomembnejša kot kadarkoli prej.

