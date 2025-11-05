Drama na lepotnem tekmovanju, kjer nastopa Slovenka! Posredovali celo varnostniki (VIDEO)

Letos poteka izbor za najlepšo žensko sveta Miss Universe na Tajskem, kjer Slovenijo zastopa Hana Klaut, 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici. Dogodek je sicer zaznamoval škandal, ki se je nedavno odvil pred vsemi tekmovalkami.

Kot je razvidno s posnetka, ki se širi po družbenih omrežjih, je bila predstavnica Mehike, 25-letna Fatima Bosch, javno okarana zaradi domnevnega neupoštevanja pravil.

Posnetek:

Po pisanju USA Today se je incident zgodil 4. novembra med neposrednim prenosom na družbenih omrežjih, ko je podjetnik Nawat Itsaragrisil, sicer podpredsednik organizacije Miss Universe za Azijo, Boschevo obtožil, da ni izpolnila obveznosti do sponzorjev.

Boscheva je poskušala pojasniti situacijo in dejala, da ne želi biti javno osramočena, a jo je Itsaragrisil prekinil, dejal, da je njeno ravnanje »neumno«, in poklical varnostnike, da jo odstranijo z dogodka.

Posnetek:

Ko je mehiška predstavnica zapuščala prizorišče, so se ji pridružile druge tekmovalke, da bi ji izkazale podporo – kljub grožnjam z diskvalifikacijo. Posnetek incidenta je kmalu preplavil družbena omrežja in prejel številne komentarje podpore.

Posnetek:

Boscheva je pozneje sporočila: »Samo želim, da moja država ve, da se ne bojim izraziti svojega glasu. Tu je moj glas močnejši kot kdaj prej. Smo v 21. stoletju in nisem lutka, ki bi jo lahko ličili, česali in preoblačili. Prišla sem sem, da bi bila glas vseh žensk in deklet, ki se borijo za svoje cilje.«

Kasneje se je Itsaragrisil javno opravičil na družbenih omrežjih: »Če se je kdorkoli počutil prizadetega ali neprijetno ... vsem se opravičujem.«

Iz organizacije Miss Universe so sporočili le, da vsi dogodki in dejavnosti potekajo po načrtu, njihov cilj pa ostaja praznovanje vključenosti, opolnomočenja in raznolikosti.