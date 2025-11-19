  • Delo d.o.o.
OPRAVIČILO

Drama okoli imena: BBC se je moral opravičiti princesi, poimenovali so jo Kate Middleton

BBC je potem, ko so valižansko princeso naslovili po dekliškem imenu, izdal opravičilo.
M. Fl.
 19. 11. 2025 | 13:25
A+A-

Britanska medijska hiša BBC je sporočila, da so prejeli številne pritožbe nezadovoljnih gledalcev, ker ob spremljanju dogodkov ob dnevu spomina niso uporabili  pravilnega naziva valižanske princese.

»V našem neposrednem prenosu komemoracije ob dnevu spomina smo Catherine, valižanski princeso, napačno naslovili s Kate Middleton.

Šlo je za napako v večurnem prenosu v živo, zaradi česar se opravičujemo. V nadaljevanju programa smo princeso naslavljali z njenim uradnim nazivom,« so pojasnili pri BBC-ju.

Na spodrsljaj so se odzvali tudi politiki. Poslanec iz Severne Irske Jim Shannon je na omrežju X zapisal: »Opomnik @BBCNews, naj izobrazi svoje voditelje, da valižanska princesa od leta 2011 ni več Kate Middleton. Njen pravilen naziv je Catherine, valižanska princesa. Prosim, uredite to.«

Zakaj mediji še vedno uporabljajo njeno dekliško ime

Po poroki princa Williama in Kate Middleton leta 2011 jima je kraljica Elizabeta II. podelila naziv vojvode in vojvodinje Cambriške. Po njeni smrti leta 2022 je kralj Karel III. imenoval Williama za novega valižanskega princa, Catherine pa je postala valižanska princesa.

Kljub temu številni mediji zlasti v spletnih naslovih, še vedno uporabljajo njeno dekliško ime, saj je to izraz, ki ga ljudje najpogosteje iščejo. Analiza Google Trends z dne 17. novembra kaže, da je iskalni izraz Kate Middleton daleč bolj priljubljen od princesa Kate, princesa Catherine ali Catherine, valižanska princesa.

Čeprav se nazivi princese pogosteje iščejo v Združenem kraljestvu in Avstraliji, je globalno gledano Kate Middleton še vedno prepričljivo najbolj uveljavljen pojem.

Ko bo William postal kralj, bo Catherine postala kraljica soproga in se bo javno predstavljala kot kraljica Catherine, podobno kot današnja kraljica Camilla.

Princesa v družini in pri svojih obveznostih sicer raje uporablja ime Catherine. Objave na instagramu pogosto podpiše z začetnico preprosto črko C.

Trenutek, zaradi katerega se je BBC opravičil

Med dnevom spomina, zaradi katerega je BBC izrekel opravičilo, je princesa počastila padle z minuto molka ter položila venec s sporočilom: »V spomin na tiste, ki so dali najvišjo žrtev, spominjali se jih bomo.« Podpisano: »Catherine.«

Polno ime raje uporablja že od leta 2008

Čeprav jo je okolica dolgo klicala Kate, kraljevi biograf Robert Jobson v knjigi Catherine, Valižanska princesa (Catherine, the Princess of Wales) navaja, da je že leta 2008 prijateljem poslala šaljiv e-mail, v katerem jih je prosila, naj jo kličejo Catherine.

Kolumnist Adam Helliker je takrat zapisal, da želi Catherine opustiti neformalno Kate in v prihodnje uporabljati svoje polno ime. Jobson dodaja, da ni povsem jasno, ali se ji ime preprosto bolj všeč ali pa je šlo za pripravo na prihodnjo vlogo v kraljevi družini.

Vloga ob dneva spomina

Princesa Catherine je v tednu počastitve dneva spomina sodelovala na več dogodkih. Na Festivalu spomina v Royal Albert Hallu 8. novembra jo je spremljal njen najstarejši sin, princ George, medtem ko se je princ William po podelitvi nagrad Earthshot Prize vračal iz Brazilije.

Dan pozneje sta se pridružila kralju Karlu, kraljici Camilli in drugim članom kraljeve družine na eni najbolj svečanih letnih slovesnosti: ceremoniji pri londosnkem kenotafu, spomeniku, posvečenim žrtvam vojne.

Novembra je princesa zastopala kraljevo družino na spominski slovesnosti v Nacionalnem spominskem arboretumu, kar je bil njen prvi samostojni nastop na tem tradicionalnem dogodku, povzema T-portal.

