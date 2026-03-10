  • Delo d.o.o.
BEVERLY HILLS

Drama pri zvezdnici Rihanni: ženska je streljala na njen dom, ko je bila doma

Pevkino domovanje na Beverly Hillsu napadla 30-letnica. Poškodovanih ni bilo, poroča policija.
Pred 20 leti je izdala svoj prvi album. FOTO: Frederic J. Brown/Afp
Pred 20 leti je izdala svoj prvi album. FOTO: Frederic J. Brown/Afp
S. N. 
 10. 3. 2026 | 06:14
Pop zvezdnica Rihanna je bila po navedbah losangeleške policije tarča strelskega napada. Na zvezdničino hišo na Beverly Hillsu je s polavtomatsko puško streljala ženska v 30. letih. Policija jo je že izsledila in pridržala. Njene identitete javnosti še niso razkrili, prav tako še ni znan motiv za napad. Preiskava okoliščin dogodka še poteka.

Ženska je v nedeljo popoldne streljala na vilo, v kateri pevka živi s partnerjem A$AP Rockyjem in njunimi tremi otroki. Zvezdnica je bila v času napada doma, ali so bili z njo tudi ostali člani družine, za zdaj ni znano, nihče pa ni bil ranjen. Kot je povedal načelnik losangeleške policije Mike Bland, so policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč, našli polavtomatsko puško in tulce nabojev.

Revija Forbes je premoženje 37-letnice ocenila na več kot milijardo dolarjev.

Po navedbah policije se je osumljenka pred hišo pripeljala z avtom, ustavila in sedemkrat ustrelila, nato pa z veliko hitrostjo pobegnila. Njeno vozilo so našli približno 12 kilometrov od Rihanninega doma, tam so žensko tudi pridržali.

 

Slavna pevka z Barbadosa, katere pravo ime je Robyn Fenty, je zaslovela v začetku stoletja z uspešnicama Pon de Replay in Umbrella. Nedavno je praznovala 20 let od izida svojega prvega albuma. V tem času je Rihanna zagnala več podjetij, med drugim priljubljeno linijo ličil Fenty Beauty in podjetje z ženskim spodnjim perilom. Revija Forbes je premoženje 37-letnice ocenila na več kot milijardo dolarjev.

Več iz teme

RihannaZDApolicijastreljanjeBeverly Hills
