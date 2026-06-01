Drama v britanski kraljevi straži, policisti naj bi spali med varovanjem kralja

Britanska policija je več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila londonska policija. Po navedbah policije je skupaj 23 policistov iz enote za zaščito kraljeve družine prejelo obvestila o neprimernem ravnanju in kršitvi službenih dolžnosti, med njimi so jih 21 premestili na delovna mesta z omejenimi dolžnostmi, poroča CNN.

V izjavi policije je navedeno, da dva policista, ki nista bila premeščena, med potekom preiskave ne bosta napotena v kraljeve rezidence. Kot so dodali, preiskave potekajo tudi v drugih kraljevih rezidencah.

21 policistov so po aferi premestili. FOTO: Yui Mok Via Reuters

Nekateri med delom tudi spali

O obtožbah, da so policisti zapustili svoja delovna mesta v Windsorju, ki je ena od rezidenc Kralja Karla III., ter da so nekateri med delom tudi spali, je prvi poročal britanski časopis The Sun. Oblasti so nato prejšnji mesec sprožile preiskavo. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.