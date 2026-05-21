Drama v družini Beckham: Brooklyn priliva olje na ogenj

Brooklyn Beckham je znova izpustil rojstni dan družinskega člana. Konec tedna se je družina Beckham zbrala ob praznovanju 80. rojstnega dne očeta Victorie Beckham, Tonyja Adamsa. David, Victoria in njuni otroci Romeo, Cruz ter Harper so se udeležili elegantnega družinskega praznovanja, tudi tokrat pa sta manjkala 27-letni Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz. Medtem ko je družba nazdravljala v Londonu, je Brooklyn, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, večer preživel z ženo v Los Angelesu. A čeprav se zabave ni udeležil, je v zgodbah na instagramu vseeno objavil prisrčen poklon svojemu dedku. »Vse najboljše za 80. rojstni dan, dedek. Zelo te imam rad,« je zapisal in objavil njuno skupno fotografijo.

Dogodek je le nadaljevanje zgodbe o odtujenosti Brooklyna od preostale družine. Napetosti so vrhunec dosegle januarja, ko je Brooklyn v seriji eksplozivnih objav na instagramu obtožil starše, da poskušajo sabotirati njegov zakon. Trdil je, da želita njegova mama in oče na vsak način uničiti njegovo zvezo z Nicolo ter da bolj kot vse drugo cenita javno promocijo in nadzor nad vsem drugim. Med obtožbami se je znašla tudi trditev, da so ga starši poskušali podkupiti, da bi se pred poroko odpovedal pravicam do svojega imena ter da je Victoria na poroki ukradla njegov prvi ples z Nicolo in z njim neprimerno plesala.

»Dolga leta sem molčal in na vse načine poskušal te stvari ohraniti zasebne,« je zapisal Brooklyn. »Na žalost so moji starši in njuna medijska še naprej hodili v medije, zato mi ni preostalo drugega, kot da spregovorim in povem resnico o le nekaterih lažeh, ki so bile objavljene.« Svoje razmišljanje je zaključil z odločno izjavo: »Ne želim se pobotati s svojo družino. Nihče me ne nadzoruje, prvič v življenju se borim zase.« Spor naj bi segal še v čas njune poroke aprila 2022 in vključuje nesoglasja glede poročne obleke, ki jo je Nicola nosila.